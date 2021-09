”Gronk” aclara comentarios

El ala cerrada de Tampa sí estudia por vídeo a rivales

Luego de asegurar en tono de broma a los exjugadores Peyton Manning y Eli Manning durante su transmisión alterna del “Monday Night Football” de ESPN que “no estudio vídeo”, el ala cerrada de los Bucaneros de Tampa Bay, Rob Gronkowski, aclaró los comentarios ayer, señalando que sí, de hecho, estudia vídeo y que su empleo no es tan cómodo como parece ser.

“De hecho, siempre veo toneladas de vídeo. Probablemente culpo a (el director de relaciones públicas) Nelson (Luis), que está allá. Me pidió unas ocho veces aparecer en el show. Le dije, ‘No es buena idea’. Siempre me atrapan en esa atmósfera de broma, y es lo que sucedió”, dijo con gran humor Gronkowski. “Ahora, el coach (Bruce Arians) me amenazó. No tengo más mi día libre de veterano”.

Después de la conferencia de prensa precisamente de Arians ayer, justo antes de que estaba por iniciar la sesión con Gronkowski, el entrenador de Tampa Bay sí dijo en tono de broma a los reporteros que ya no se le permitiría tener días libres de veterano por los comentarios que realizó.

Gronkowski siguió bromeando en el programa, “Solo rebaso a los demás. Si me siento bien, me siento bien... de hecho sí voy con Tom (Brady), porque Tom estudia, no lo sé, unas 40 horas de vídeo a la semana. Yo le pregunto, ‘Tom, ¿quién me va a cubrir esta semana? ¿Qué tipo de coberturas manejan?’. Y le respondo, ‘Por eso amo jugar contigo, hombre. Lo sabes todo’”.

Gronkowski también bromeó que no entrena todos los viernes porque es día de zona roja, y no lo necesita porque ya es “Red Zone Robby G”.

“Créanme, veo tanto vídeo que mi novia se enoja conmigo. Ella me lanza cosas a veces, por ver tanto vídeo”, dijo Gronkowski. “A veces llego a casa y ella dice, ‘Te has ido todo el día, y ahora estás estudiando, sacas tu iPad’, y le digo, ‘Sí, me tengo que meter en esto; debo aprenderlo’”.

Pese a la personalidad divertida de Rob Gronkowski que le ha ayudado a crearse una segunda carrera en el mundo del entretenimiento, siempre ha tenido una reputación de trabajador tenaz, algo que le ha generado elogios de los coaches de los Bucaneros de Tampa desde que arribó al equipo el año pasado. Sus cuatro atrapadas de touchdown en los primeros dos juegos de esta campaña regular son la mayor cantidad en la NFL, y ha perdido solamente un pase dirigido, atrapando 12 de 13 envíos para 129 yardas.

“Nunca se siente, como, totalmente sencillo”, reveló Gronkowski. “Realmente nunca lo es. Incluso cuando parece sencillo, realmente es como, ‘Oh, hombre, eso fue sencillo’. Pero nunca lo es porque hay tanto trabajo detrás de eso. Pero yo diría que por el modo en que hemos estado practicando y estando en la misma página, debemos seguir construyendo eso, o los equipos rivales tarde o temprano nos van a detener”.— ESPN