Gronk, anfitrión de Wrestlemania

El estelar de la NFL, la cereza del pastel del magno evento

Faltan pocos días para que se celebre Wrestlemania 36, el evento magno de la WWE.

Aunque se cambió de sede, los planes en la cartelera se mantienen, y uno de los momentos más esperados para esta edición de Wrestlemania será la participación de Rob Gronkowski, exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra y tres veces campeón del Super Bowl.

Su carrera en la NFL lo preparó para participar en uno de los más grandes eventos como lo es Wrestlemania, “jugar al fútbol en la NFL y estar cerca de lo mejor de lo mejor definitivamente me ha preparado para Wrestlemania. No puedes simplemente salir al campo y esperar estar listo para competir, tienes que practicar, entrenar y conocer tus jugadas. Es lo mismo para Wrestlemania. No puedo esperar salir y saltar de la cuerda superior o cortar una llave, todo es cuestión de práctica y eso es lo que he tomado de mi tiempo en la NFL”, aceptó en entrevista para la World Wrestling Entertainment (WWE).

No será la primera vez de Gronk con la WWE.

En Wrestlemania 33 recuerda que fue uno de los mejores momentos de su carrera: “desde mi aparición en 2017, ha sido una locura cuántas personas mencionan esa aparición. Ya sea que esté aquí en los Estados Unidos o en otro país, los fanáticos siempre lo recuerdan. WWE es un fenómeno global y ser parte de las dos noches de WrestleMania es realmente un honor”.

