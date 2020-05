Gronk y Brady, compadres

Tom acercó a su amigo al navío de los Bucaneros

El coach Bruce Arians dijo que fue Tom Brady quien convenció a su ex compañero Rob Gronkowski de salir del retiro y quien se mantuvo firme en que los Bucaneros hicieran el cambio para obtenerlo, pese a tener en el róster a los alas cerradas O.J. Howard y Cameron Brate.

“Realmente fue Tom quien sacó el tema conmigo y yo ni siquiera pensaba que hubiera posibilidad de que (Gronkowski) quisiera regresar y también (Brady) estuvo firmeal decir, ‘Sí, (Rob) quiere jugar’, le encantaría jugar con nosotros”, dijo Arias en el programa NFL Live de ESPN. “Así, (el gerente general) Jason Licht hizo lo necesario con los New England Patriots y (Rob) está entrenando, en gran forma y ansioso por jugar”.

Gronkowski se retiró luego de la temporada 2018 al citar dolor crónico derivado de lesiones sufridas en nueve años de carrera en la NFL, pero ha dicho que está totalmente recuperado y que su pasión por el fútbol americano ha renacido.

“Dije desde el inicio que no regresaría a menos de que tuviera ganas, a menos de que me sintiera bien, saludable y siento que estoy listo y ahora este es el caso. Es el momento”, dijo Gronkowski. “Mi cuerpo está al 100 por ciento, necesitaba descanso. No tenía ya esa pasión, pero sabía que amaba al fútbol americano”.

Gronkowski se ha mantenido en buena forma. Tiene peso menor al que tenía con los Patriotas y pasó de tener entre 262-265 libras a 250, lo que, asegura, ha ayudado a sus articulaciones.

El ala cerrada se reunió con Tom Brady en el receso de temporada para una sesión de entrenamiento, dos meses antes de unirse a los Bucaneros. Fue entonces que indicó su nivel de interés por volver y unirse a Brady.

Gronkowski aún tenía una temporada pendiente en su contrato con los Patriotas, razón por la que los Buccaneros cedieron una selección de cuarta ronda por él. Tampa Bay también recibió una de séptima en el canje.

Antes de unirse a los “Bucs”, Gronkowski se aventuró en la WWE, donde ganó el cinturón WWE 24-7 y fue anfitrión del evento Wrestlemania.