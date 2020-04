Gronkowski se despide

El ala cerrada está listo para el reto con Tampa

El ahora ala cerrada de los Bucaneros de Tampa Bay, Rob Gronkowski, se despidió ayer de los entrenadores y aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes lo vieron brillar durante nueve años.

“Gronk” externó su agradecimiento hacia el dueño y entrenador en jefe del equipo, por haberlo seleccionado en la posición global número 42 de la segunda ronda del draft de 2010.

“En primer lugar, quiero agradecer a la organización de los Patriotas por todo en los últimos 10 años. Sin el Sr. Kraft y el entrenador Belichick arriesgándose en el draft del 2010, no estaría sentado aquí en esta posición en la vida”.

Asímismo, alabó los comentarios y todo el apoyo que recibió de los aficionados que, pese a que en el 2019 decidió alejarse de los emparrillados para emprender una corta carrera en la WWE.

“Fanáticos de Nueva Inglaterra, ustedes no han sido más que increíbles. Los amo y aprecio su constante apoyo para mí a lo largo de los últimos 10 años (incluso durante la jubilación). Muchas gracias a todos. Los recuerdos son increíbles”.

El surgido de la Universidad de Arizona aseguró que regresaría a jugar fútbol americano cuando se sintiera cien por ciento seguro y confiado de hacerlo y, que en los últimos meses, lo encontró gracias a la oferta de trabajo de los Bucaneros.

“Estoy más que emocionado por este nuevo capítulo de mi vida. Es una oportunidad que ciertamente no daré por sentado. Desde el principio dije que no volvería al juego a menos que me sintiera saludable y listo para jugar. Tomar un año libre fue sin duda la mejor decisión que tomé, no solo en mi carrera, sino también por mi salud y bienestar, y lo volvería a hacer”.

Destacó que está ansioso de regresar a los entrenamientos y que le ilusiona volver a jugar al lado de Tom Brady, de quien ha recibido 78 pases de anotación.

“Estoy agradecido por este nuevo capítulo de mi carrera. ¡Estoy emocionado de ir a Tampa, conocer a mis nuevos compañeros de equipo, trabajar duro, divertirme y darlo todo esta temporada!”.