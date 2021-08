Guardiola asegura que no llegará Messi al Manchester City

El entrenador del City se dijo sorprendido con la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, pero aseguró quo no llegará a su equipo.

MANCHESTER.— Desde que se confirmó la salida de Lionel Messi del FC Barcelona varios medios deportivos aseguraron que a el argentino solo tenía dos caminos a elegir: el Manchester City o el París Saint-Germain. Pero ahora es Josep Guardiola, entrenador del City, quien habla sobre el futuro de Messi señalando que el "10" no entra en los planes del equipo campeón de la Premier League.

🎙️ 'Pep' Guardiola: "Gastamos en Grealish y él llevará el número 10 porque nos convenció. Pensábamos que Leo se quedaría en Barcelona. Ahora mismo, Messi no está en nuestros planes".



❌ Manchester City. pic.twitter.com/grTj1gKEGB — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 6, 2021

¿Por qué Messi no podría irse al Manchester City?

Guardiola destacó que el Manchester City ha hecho un gran gasto con el fichaje de Jack Grealish, quien utilizará el 10 en el conjunto Citizen.

"Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes", indicó el también amigo de Lionel.

"Grealish es nuestro número 🔟. Messi ya no entra en nuestros planes".



🗣️ Pep Guardiola

📹 Vía @ManCityES pic.twitter.com/TCiu1mMj1f — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 6, 2021

De igual modo, el DT del cuadro inglés, lamentó que Messi no siga en el FC Barcelona, pero no culpa al equipo por dejarlo ir, al contrario, considera que el club español priorizó su situación económica que no es buena y eso está bien.

"Cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente. Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno", detalló Pep Guardiola.

🗣| Pep Guardiola: “A Messi sólo puedo darle las gracias por llevar al Barça a otro nivel. Joan Laporta ha tenido que tomar esta decisión porque los que estuvieron antes no gestionaron el club correctamente”. pic.twitter.com/F7yN2UmNB5 — Martín (@Cruyffista___) August 6, 2021

Guardiola no pudo evitar destacar los logros y el gran talento que Lionel Messi demostró en cada partido que jugo portando la camisa del Barça.

"El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No sólo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador [...] Gracias por haber llevado al Barcelona a dominar el fútbol europeo durante una década", aseveró Josep Guardiola.

Messi, el hombre récord — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

