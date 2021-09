Gudiño sabe que siguen abajo de lo “presupuestado”

En posición, están muy por debajo de lo que la dirigencia estableció al arranque del campeonato.

Lo ideal era estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla, tener un dominio del sistema de juego y que de locales fueran una muralla impasable, de lo cual nada ha sucedido hasta esta fecha; por eso, en las Chivas hay mucha inconformidad en todos los aspectos, señaló el arquero Raúl Gudiño.

La culpa por el mal paso del equipo está repartida, todos tienen un porcentaje de responsabilidad en cierta medida y —para poder salir— deberán exigirse todavía más, porque ya vieron que con lo que han hecho hasta ahora no alcanza.

“Aquí todos jalamos parejo, vamos juntos, somos una institución. No solamente jugadores o directivos, todos vamos parejos. Todos estamos como se percibe, con esa frustración de no tener los resultados o no estar en la posición que se merece. El torneo no ha sido de lo mejor, pero nos toca a los jugadores”, afirmó el arquero del club tapatío.— EL UNIVERSAL