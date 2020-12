Gudiño se sincera

El arquero acepta en sociales redes el fracaso celeste

Luego de que Cruz Azul sufrió uno de los descalabros más dolorosos en su historia tras ser eliminado por Pumas en la vuelta de las semifinales del Torneo Guardianes 2020, el yucateco Andrés Gudiño, tercer guardameta de La Máquina, dio la cara por la afición y ofreció disculpas por la nueva “cruzazuleada”.

A través de su cuenta de Instagram, el guardameta cementero admitió que el fracaso es producto de todos, pero también invitó a los seguidores a mantenerse “fuertes” para superar este tipo de resultados.

“Hoy el culpable no es uno, somos todos. Hoy les fallamos afición. Hoy todo lo que nos quieran decir lo merecemos”, escribió.

“Hoy más que nunca les pido que sean resilientes, confío en mi institución que es Cruz Azul. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos con todo contra todo. La única manera de corregir los malos momentos es trabajando”, sentenció el arquero yucateco.

¿Por qué Jurado?

José de Jesús Corona confirmó la razón por la cual le cedió su lugar al joven Sebastián Jurado en el juego ante Pumas.

El portero y capitán del Cruz Azul reveló que una molestia en la rodilla y un resultado positivo por Covid-19 lo mermaron del duelo en el estadio Universitario.

“Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y el club pero quiero informarlos de mi situación por la cual no pude el día de hoy apoyar al equipo”, escribió Chuy.

“Tengo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100% además de que hoy (el domingo) entregaron los resultados de Covid y lamentablemente di positivo, lo cual me quitó todas las posibilidades de estar en este partido”.

Ayer, el Cruz Azul dio a conocer que las pruebas de Covid-19 que se realizaron el domingo arrojaron seis positivos.