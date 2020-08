DT de Xolos asegura que trabaja con la mira en el triunfo

No hace experimentos

El argentino Pablo Guede, entrenador de los Xolos de Tijuana, comentó luego de que su equipo empató a cero con los Tigres el jueves por la noche, que él no hace experimentos en sus planteamientos en partidos de Liga, por lo que siempre busca poner a lo mejor.

“Yo no experimentos en estos juegos, trabajo para el partido del fin de semana, para salir con línea de tres o de cuatro, todo lo hemos trabajado un montón. No es ningún experimento, luego viene que nos funcione o no, pero sin experimentos”, subrayó el técnico.

Guede destacó la aplicación, en este juego, de sus jugadores, luego de la derrota de 4-0 que sufrieron el pasado sábado en la fecha dos ante el América.

“El partido fue trabado pero con un equipo que juega bien, nosotros hicimos un trabajo defensivo bueno, nos reivindicamos en un montón de cosas luego del 4-0. Atacamos a Tigres de buena manera, tuvimos posesión y dimos otro pasito hacia donde queremos”, explicó.

El timonel argentino, a pesar de jugar en casa, confesó que el punto es bueno.

“Valoro que el punto es bueno, lo digo por el trabajo y aplicación de todos los muchachos considerando que apenas llevamos tres partidos en este nuevo proyecto”, resaltó Guede.

Un rival poderoso

El estratega reconoció el desempeño de su plantel por la complejidad que representa medirse a los Tigres.

“A mí me gustó mi equipo, tuvimos fluidez de juego en la mitad de la cancha y eso no es fácil ante un equipo de la jerarquía de Tigres, pero aún tenemos que ajustar varias cosas”, comentó.

“Hay competencia interna, así tiene que ser y esperamos que así siga en todo el torneo. El equipo está por encima de las individualidades, puedo decir que hoy estamos mucho más afianzados. Vamos encontrando lo que estamos buscando”.