Guerra de fin de año

El jueves 26 y el domingo 29, la final de la Liga

Ayer se confirmaron las fechas y los horarios para la final del Apertura 2019 entre el América y Rayados, la cual se postergará por 18 días por la participación del Monterrey en el Mundial de Clubes de Catar.

El primer duelo entre Rayados y Águilas se disputará el 26 de diciembre en el estadio BBVA de Monterrey en punto de las 20:36 horas y la vuelta el domingo 29 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Azteca.

Será la segunda ocasión en la que el campeón se definirá en la recta final del año. En el Apertura 2016, casualmente fueron las Águilas uno de los equipos involucrados en la definición, curiosamente ante otro equipo de Nuevo León, en esa ocasión los Tigres de la UANL.

Azulcremas y Rayados —que ya están en tierras cataríes para el torneo de la FIFA— llegarán sin jugadores suspendidos al partido de ida, confirmó ayer la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana.

El único suspendido, con un partido, fue el preparador físico del cuadro de rayado, Carlos Claudio Kenny, “por retrasar la reanudación cuando le corresponde hacerlo al equipo adversario”.

América logró su boleto a estas instancias luego de venir de atrás al perder el primer juego con Morelia por 2-0, idéntico marcador en la vuelta a su favor, para así avanzar por mejor posición en la tabla.

A su vez, los regiomontanos se impusieron a Necaxa, primero por marcador de 2-1 y en Aguascalientes finiquitaron la serie al ganar por la mínima diferencia.

En América están conscientes de que tendrán que esperar varios días para jugar la final, pero son condiciones que ya estaban escritas, por lo que no pondrán excusas y sí seguirán trabajando para llegar de la mejor forma al partido por la corona del Apertura.

“Tendremos que ver cómo nos superponemos a eso, nunca ponemos excusas y son situaciones que se dan. De nuestra parte no hay excusas y no creo que haya excusas de parte de ellos. América ya jugó una Final regresando de un Mundial de Clubes”, dijo el mediocampista Guido Rodríguez.

Guido, enfocado

El mediocampista argentino afirmó que su mente está puesta en lograr el título del Torneo Apertura 2019, más que en buscar su futuro en el fútbol de Europa, lugar en el que según los rumores seguirá con su carrera.

“Qué mejor que salir campeón, la verdad me parece que se lo demuestro al grupo, que no estoy pensando en irme, ahorita quiero disfrutar la victoria”, apuntó.

El pampero dejó en claro que el tema de la renovación con el cuadro capitalino lo lleva su representante.

“Todavía estoy disfrutando estos partidos que quedan, cuando yo me meto en esos temas de representantes no rindo en la cancha, hasta que no termine el torneo no me meto”, estableció.— EFE

