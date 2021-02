Habrá consecuencias

América analiza si “corta cabezas” por el descuido

La alineación indebida de Federico Viñas y la pérdida de puntos consecuente ha generado mucha molestia en todas las esferas del América y no se descarta que elementos del club azulcrema sean despedidos por un error administrativo que le costó el liderato del Guardianes 2021 a los emplumados.

La directiva, cuerpo técnico y jugadores del América consideran que la sanción fue demasiado severa y desproporcionada porque, desde su punto de vista, Federico Viñas no tuvo la más mínima participación o injerencia en el partido y fueron castigados con toda rigurosidad, además creen que no fueron medidos con la misma vara luego de que el pasado 7 de febrero el Atlético Morelia presentó una situación similar y no le retiraron los puntos.

Fuentes cercanas al Club América señalaron a la cadena ESPN que las Águilas también han realizado investigaciones internas y aseguran que ni Santiago Solari ni su cuerpo técnico tuvieron responsabilidad en el error de registro de Viñas.

Los azulcremas determinaron que los elementos del cuerpo técnico entregaron el nombre del delantero uruguayo en la alineación, por lo que todo indica que el secretario técnico Mario Peniche fue el que no registró al ariete charrúa para que jugara el partido ante Atlas.

La misma fuente compartió a ESPN que hasta el momento ningún empleado del Club América ha perdido su empleo por el error administrativo, pero es una situación que todavía no está descartada, los jerarcas azulcremas aún continúan analizando la situación porque entienden que algunos procesos han cambiado con la llegada de Santiago Solari.

Lo que es una realidad es que América buscará mejorar la comunicación entre Solari, su cuerpo técnico y los empleados administrativos del club, la directiva entiende y respeta las formas de trabajo que utiliza el extécnico del Real Madrid pero buscarán que Solari entregue antes las alineaciones para tratar de evitar un nuevo contratiempo en el futuro.

Brizio, muy crítico

En su análisis arbitral de la fecha 7, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, dio a conocer los errores y aciertos de varios juegos, como el de Cruz Azul-Toluca donde criticó la mala actuación de Óscar Macías al interponerse en un tiro del uruguayo Jonathan Rodríguez a portería.

El Atlas-América, cuando aún era un juego válido, donde dio el visto al pénalti marcado por Fernando Guerrero, además del Querétaro-Puebla y Tijuana-Tigres.

Pero..., al ex mundialista, se le olvidó o no quiso analizar, el juego donde quizá hubo más errores: el de Necaxa-Monterrey donde pitó Luis Enrique Santander, un árbitro muy polémico.