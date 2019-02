¿Habrá una pesca segura para Tigres?

Los felinos visitan a los Tiburones al abrir la fecha 7

Los Tigres saldrán como amplios favoritos hoy cuando abran la actividad de la fecha siete del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, cuando visiten a los Tiburones Rojos del Veracruz.

Una de las innovaciones que se podrían ver hoy en el puerto jarocho sería el debut del central Carlos Salcedo.

“Eso todavía no lo sé (si debutará hoy), la verdad que he venido trabajado al parejo del grupo, contento de cómo me han tratado todos los compañeros, eso es una decisión que toma el técnico”, expresó el mexicano.

Salcedo llegó a los felinos como refuerzo para el presente Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y no ha jugado, pero podría tener sus primeros minutos en el cotejo de hoy, que abre la fecha, que tiene además el debut del “Chelís” con el Puebla.