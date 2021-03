Halcón Negro Jr. rompe en llanto al hablar sobre el acoso sexual que vivió

El luchador denunció a través de redes sociales al productor del reality "Survivor" por acoso sexual, pero confirmó que ya hizo su declaración ante el Ministerio Público.

MÉXICO.— Halcón Negro Jr., quien gracias a su físico se ha colocado entre el gusto de muchas mujeres y hombres, con pesar relató haber sido víctima de acoso sexual por parte del productor de TV Azteca, Hernán Albarenque.

El luchador detalló que este mal momento lo vivió cuando hizo un casting para participar del reality show "Survivor". Y aunque utilizó sus redes sociales para confesar el supuesto acoso que vivió, aseguró que ya denunció en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a Hernán Albarenque.

"Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto", afirmó Halcón Negro Jr." explicó en redes sociales.