Hallan sin vida a Vincent Jackson, exreceptor de Buccaneers, en un hotel

BRANDON.— Vincent Jackson, exreceptor de la NFL, fue encontrado sin vida el lunes en la habitación de un hotel de Florida, días después de que las autoridades hablaron con él como parte de una revisión de bienestar, según informó la policía del condado de Hillsborough.

Un empleado del hotel descubrió el cuerpo del exjugador de 38 años alrededor de las 11:30 de la mañana. No había señales de trauma y la oficina forense investiga la causa del deceso.

Agentes de la policía señalaron que la familia de Jackson inicialmente lo reportó como desaparecido el miércoles. Los agentes lo ubicaron en el hotel dos días después, hablaron con él y cancelaron el caso de persona desaparecida.

El jefe de policía Chad Chonister dijo en un comunicado que se inició una investigación al respecto.

“El señor Jackson era un hombre devoto que siempre puso a su familia y a su comunidad por encima de todo lo demás”, dijo el policía, que resaltó que Jackson era un agente honorario.

Jackson jugó siete temporadas con los Chargers de San Diego antes de convertirse en agente libre por una disputa contractual. Posteriormente jugó cinco campañas más con los Buccaneers de Tampa Bay antes de retirarse en 2018. Fue seleccionado

Los Chargers, ahora de Los Ángeles, señalaron que Jackson se fue “demasiado pronto”.

