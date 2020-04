Hay una nueva oportunidad

Los Olímpicos de Tokio 2021, la esperanza para dopados

Los deportistas que cumplan suspensiones por dopaje en el próximo año podrán competir en los Juegos Olímpicos, de los que habían sido marginados. Es una de las consecuencias imprevistas de la postergación de la justa de Tokio por la pandemia.

La corredora turca Gamze Bulut, por ejemplo, tendrá bastante tiempo para tratar de clasificarse para unos juegos en los que no hubiera podido participar de haberse hecho en la fecha original.

“No me parece justo”, dijo el marchista irlandés Brandan Boyce en una entrevista telefónica. No se perderán los eventos en los que no deberían estar”.

Los Juegos de 2020 fueron aplazados oficialmente el mes pasado por un año. Ahora la ceremonia inaugural se llevará al cabo el 23 de julio de 2021.

Bulut ganó la medalla de plata de los 1,500 metros en los Juegos de 2012 en Londres, pero fue despojada de la presea por irregularidades en su pasaporte biológico, que monitorea la sangre del deportista. Fue suspendida por cuatro años en 2016 y ese castigo se cumple el 29 de mayo, lo que le dará bastante tiempo para prepararse para los torneos clasificatorios para Tokio.

La Unidad de Integridad en el Atletismo calcula que unos 40 de los 200 atletas suspendidos que podrían beneficiarse de la postergación de los Juegos son competidores de nivel internacional. La UIA tiene una lista de atletas suspendidos por dopaje.

Unos 10 mil deportistas competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Boyce, un bicampeón olímpico que se clasificó para Tokio, dijo que las restricciones en cuanto a la cantidad de deportistas admitidos puede hacer que les resulte más difícil clasificarse a los deportistas limpios.

“No me gustaría nada si perdiera mi lugar en los Juegos por una anomalía como la que se está produciendo”.

El irlandés se quejó en redes sociales, pero no presentó una queja formal. La corredora británica Lily Partridge estuvo de acuerdo.

“No creo en darle una segunda oportunidad a quienes han cometido faltas graves de dopaje. No se les debería dar el privilegio de competir y ganar dinero con el deporte”, afirmó Partridge.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Banka, no obstante, dijo que las autoridades no pueden cambiar las fechas en que un deportista cumple una suspensión a voluntad.

“Del mismo modo que un deportista no puede elegir cuando le gustaría estar inhabilitado, nosotros tampoco podemos hacerlo”, sostuvo Banka.

El excorredor Sebastian Coe, hoy presidente de la Federación Internacional de Atletismo, fue más ambiguo.

“Será una más de tantas cosas que habrá que resolver” relacionadas con la postergación de los Juegos.

