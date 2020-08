Héctor Huerta, de ESPN, descubierto por 'detalle' en transmisión (vídeo)

MÉXICO.- Héctor Huerta, el periodista de ESPN, se volvió blanco de críticas tras una transmisión del programa Fútbol Picante, en que la que presuntamente habría estado sosteniendo relaciones en plena transmisión.

El vídeo se volvió tendencia en redes sociales. Se trataba de una discusión sobre el caso de Billy Álvarez, donde Álvaro Morales, Rafa Puente, León Lecanda y Héctor Huerta debatían al respecto.

Vaya profesionalismo. En el resto del video se oyen gemidos y se le ven los ojos pispiretos a Hector Huerta. Periodistas no son, son gente de entretenimiento, celebridades medianas. https://t.co/jCTwX8WZAa — Christian Gloria M. (@christiangloria) August 2, 2020

Lo que llamó la atención de los internautas es que, a media transmisión, empezaron a escucharse diferentes sonidos y se vio una presencia femenina en la pantalla de Héctor Huerta.

DON HECTOR HUERTA, ROJINEGRO LEY, COGIENDO EN PLENA TRANSMISIÓN.

MI PUTO PADRE. pic.twitter.com/qfSaOtSigr — Cracklolo 🇨🇱 (@ZonaRojinegraYT) August 2, 2020

El video, de 10 minutos de duración, tiene algunas evidencias que delatan a uno de los conductores.

Los memes ya invadieron la red.

Lo bueno empieza por el minuto 4:10

Otros errores en videollamadas virales

Las videollamadas han dejado muchos momentos virales. Te dejamos una recopilación de los que le han dado la vuelta al internet.

Elizabeth Plata se volvió viral

Recientemente, Elizabeth Plata se volvió tendencia en México luego de protagonizar un momento íntimo con su pareja sin apagar la cámara de su computadora.

Los nombres de María Pinto y Elizabeth Plata se viralizaron por el vídeo, en el que se aprecia cómo Elizabeth le da un beso apasionado a un hombre mientras la maestra imparte su clase. Por otro lado, María Pinto se mostró sorprendida con lo que estaba pasando y su cara la delató.

Los internautas compartieron el vídeo identificándose con alguna de las dos protagonistas.

“María Pinto”:

Por los que en la vida les tocó ser las María Pinto y no las Elizabeth Plata. pic.twitter.com/0I4XlKPTLP — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 31, 2020

Los descubren haciendo trampa

El vídeo de unos alumnos a los que descubrieron haciendo trampa en su examen se volvió una sensación.

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos", les dijo el profesor al darse cuenta de que sus estudiantes se estaban copiando y no se dieron cuenta de que tenían la cámara activada.

"Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no", agregó el docente.

Lo que se viralizó en redes fue la reacción de los alumnos, quienes al darse cuenta del descuido no pudieron ocultar su expresión de asombro.

"Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa", añadió el maestro.

Olvidó apagar el micrófono

“Lorena, te estamos escuchando”, dijo una profesara al escuchar a una de sus alumnas en un encuentro íntimo durante una clase virtual.

Los compañeros grabaron el momento y lo difundieron en redes sociales, donde la tendencia “#Lorena” se volvió viral.

El hecho ocurrió en Colombia. En el vídeo difundido por uno de los compañeros se escucha a la maestra dar su clase, cuando una de sus alumnas sostuvo un encuentro íntimo sin apagar su micrófono. Al percatarse, la maestra pidió que le avisaran por el descuido.

Broma a un maestro

Una cruel broma a un maestro se volvió viral y miles de personas mostraron su indignación.

El hombre impartía su clase de Zoom cuando un joven lo interrumpió.

''Profe, no le escucho bien, dele a Ctrl + F4 para activar el micrófono'', dijo.

Acto seguido, el profesor se desconectó y la clase empezó a reír. El atajo que el alumno le indicó implicaba salir de la conversación y el profesor cayó en la broma por su poco conocimiento tecnológico.

Hijo del maestro comparte la historia

El episodio lo compartió el hijo del maestro, quien dijo que durante varios días él y su hermana habían ayudado a su padre a conectarse, manifestando su decepción por lo que había ocurrido con sus alumnos.

''No ha sido fácil para él adaptarse, nunca asiste a una clase sin prepararla con rigor y en esta contingencia por Covid-19 se ha exigido mucho más en su preparación, ha trasnochado los últimos días trabajando con dedicación y disciplina'.

"Luego del incidente y al explicarle lo que había sucedido realmente, papá se sentó y nos dijo con un profundo dolor y tristeza 'la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir'", finalizó el hijo.

En España, el periodista Alfonso Merlos estuvo envuelto en un escándalo luego de que una mujer en ropa interior pasó detrás de él a media entrevista.

El periodista hablaba para el programa “Estado de Alarma” cuando una mujer en ropa interior pasó detrás. El problema es que esa mujer no era su pareja, la periodista y conductora de Telecinco, Marta López.

Marta López revela el fin de su relación

A pesar de que el hombre no se percató de lo que estaba pasando, en la era de sociales, los usuarios no dejaron pasar el momento y lo viralizaron. Desde entonces, Marta se presentó en varios programas para abordar el tema de su rompimiento e incluso reveló quien sería la mujer del vídeo.