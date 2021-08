Henry Martín defiende a un aficionado y el “Chicote” insulta a otro

Henry Martín y Cristian “Chicote” Calderón tuvieron anteanoche “interacción” con aficionados de sus equipos, pero muy diferentes.

Después del partido ante los Bravos de Ciudad Juárez, en el que el América venció a los Bravos para recuperar la cima del Apertura 2021, un joven aficionado ingresó a la cancha y se le acercó al delantero yucateco para pedirle su playera.

La seguridad atrapó rápidamente al joven, que se retiró escoltado. Henry, al observar el hecho se quitó la playera y se la regaló al joven, preocupándose por la forma en la que se lo llevaban, esto según un vídeo que se viralizó en redes sociales.

Incluso en el mismo vídeo se observa cómo Henry intentó evitar que agredieran al joven por la seguridad del estadio, aunque el comisario de la FMF discutió con el jugador para evitar que este siguiera a la multitud.

Y el gran rival del América, las Chivas, no la está pasando para nada bien.

Cristian Calderón salía de la cancha rumbo al túnel luego de la dolorosa derrota sufrida por el Rebaño Sagrado a manos del León, y un aficionado insultó a los jugadores.

El “Chicote”, que ha jugado muy poco tiempo en lo que va del torneo —no cuenta mucho para Víctor Manuel Vucetich— respondió a los cuestionamientos haciendo señas obscenas.

A pesar de eso, el jugador del chiverío ofreció disculpas en sus redes sociales.

“Anoche (jueves) me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad, perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”, señaló el “Chicote”. “Acepto con humildad todas las críticas que son merecidas, pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre”.— EL UNIVERSAL