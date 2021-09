Henry Martín: el cuadro por cuadro de la agresión al yucateco

Un deslucido Clásico entre el América y Chivas deja unas impactantes imágenes de un duelo más allá del fútbol. Se trata de la agresión de Miguel Ponce sobre Henry Martín, que a pesar de la violencia ejercida no ameritó una expulsión sobre el primero.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver un breve encuentro de palabras entre los futbolistas, que finalmente termina en una serie de empujones en la que Henry, completamente solo -sin el respaldo de sus compañeros en las Águilas- es retenido por el portero Raúl Gudiño, momento en el que Ponce aprovecha para meterle los dedos en el ojos.

Si bien, varios compañeros de las Chivas se apresuraron en contener a Ponce, llamó la atención que el árbitro consideró una simple amonestación con tarjeta amarilla, que causó indignación en la afición.

De acuerdo con el portal invictos, las agresiones físicas fueron evidentes desde el primer tiempo:

“El pisotón del Chicote. Aquino vs Flores. Ponce vs Henry Martín. El zape de Sánchez. El piquete de ojos de Ponce. El primer tiempo del Clásico Nacional terminó entre agresiones y trifulcas. No hubo rojas. Es más, el VAR ni siquiera llamó al árbitro para revisar las acciones”.