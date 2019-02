Henry Martín, feliz por estar en la convocatoria

El yucateco Henry Martín Mex se dijo motivado tras ver su nombre en la primera convocatoria de Gerardo Martino al mando de la Selección Nacional.

“Tenemos que demostrarlo partido a partido, que estamos aptos para ganarnos una convocatoria y después de trabajar, él (Martino) ya decidirá quiénes somos los jugadores correctos para este su primer llamado”, declaró Martín Mex al diario Récord.

Por otra parte, el atacante del América señaló que él está únicamente enfocado en hablar dentro del terreno de juego, ya que desea sacarse la espina de su último llamado.

“Ahora a nosotros nos toca hablar dentro de la cancha, sin importar si jugamos o no, en Selección no debes de hablar tanto fuera del terreno de juego, porque uno luego puede decir muchas cosas que, si no lo demuestras en la cancha, te ves y te sientes mal”.

“Sabemos que no nos fue nada bien en Argentina y los que fuimos traemos esa espinita, este es un trabajo a cuatro años y es buen tiempo para saber de que somos capaces”, añadió.