Henry Martín, llamado otra vez a la selección

Gerardo Martino lo incluye y va a pelear un lugar

La continuidad que poco a poco ha tenido el yucateco Henry Martín continúa rindiendo frutos, pues fue incluido en la primera convocatoria del Gerardo “Tata” Martino, para tres días de concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

Henry estuvo presente en los amistosos que jugó el Tricolor durante el interinato de Ricardo “Tuca” Ferretti, por lo que es un justo premio a la consistencia y persistencia del yucateco, actual delantero del América.

Henry tendrá que competir con Alexis Vega, quien juega su misma posición, y que además recibió su primer llamado con el Tri.

El debut de cuatro jugadores y el regreso de José Juan Vázquez destacan en la primera convocatoria.

El “Tata” citó a 24 jugadores del medio local para realizar su primer trabajo en cancha desde que asumió el cargo.

El volante Juan Pablo Vigón (Atlas), el zaguero Jorge Sánchez (América), el volante Carlos Rodríguez (Monterrey) y el Vega (Chivas) son los cuatro futbolistas que reciben su primer llamado a la selección mayor. El técnico argentino los reunirá para tres días de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la capital.

Vázquez, un volante de recuperación con Santos, cumplió un destacado desempeño en el Mundial de Brasil 2014, en el que fue titular con el entonces técnico Miguel Herrera. Pero nunca fue considerado para el proceso anterior con el colombiano Juan Carlos Osorio, quien tras el Mundial de Rusia 2018 declinó continuar en el cargo y fue relevado por Martino.

“Ya lo merecía después de tanto trabajar y trabajar me llegó la oportunidad y no me queda más que aprovecharla al máximo”, dijo Vázquez en rueda de prensa después del entrenamiento del Santos Laguna. “Es por lo he venido haciendo durante todos estos años. Ya tiene rato que no aparecía, pero más que nada hay que hacer mi trabajo, yo creo que esa es la clave, disfrutar y hacerlo bien”.

Una de las peticiones de Martino fue realizar “miniciclos” de entrenamiento.