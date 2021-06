Henry Martín renueva con el América; afición lo 'tunde' en redes

Los problemas familiares parece que han pasado factura a Henry Martín, pues a pesar de que el Club América renovó al delantero yucateco por otros tres años (hasta 2024); la afición parece no estar de acuerdo con la directiva.

En la publicación en la que las Águilas y el propio Henry celebran su estancia en el Nido, varios internautas se lanzaron en reproches a la directiva, ya que al parecer muchos americanistas esperan que Arturo Vidal sea contratado como refuerzo.

Además, muchos reclaman que el yucateco no enseñe “la garra” que tanto demuestra frente a opositores de menor talla durante la liguilla, mientras otros destacan que a pesar del esfuerzo no es un máximo goleador para el equipo.

Un jugador sobrevalorado como tu no tiene el nivel ni para estar en el Mazatlan ! Mientras los equipos del Norte se refuerzan hasta los dientes , el "Mas Grande" @ClubAmerica renovando jugadores de medio pelo hacia abajo como @HenryMartinM

Otros incluso solicitaron a Emilio Azcárraga, dueño del club, el vender el equipo a alguien "a quien le importe la afición", mientras otros más fueron todavía más rudos con el yucateco y afirmaron que celebrarían el día en que abandonara los colores del América.

No sé cómo renuevan a este jugador que en liguillas desaparece , que es un tronco en el área y que por marcar goles vs equipos de media tabla ya se cree el mejor delantero , @eazcarraga haciendo las cosas mal , mejor vende el equipo la afición no nos nos merecemos esto @Sbanos