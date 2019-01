Henry se gana el puesto en el América

El ariete yucateco sería titular hoy ante Monterrey

Después de mucho tiempo, al parecer, Henry Martín ya se ganó la confianza total de Miguel Herrera.

De acuerdo con el diario deportivo “Récord”, el yucateco, quien ha iniciado la temporada marcando goles con el América, tendría asegurada su titularidad esta tarde, cuando visiten al Monterrey, y también en los partidos venideros.

Según dicha publicación, las Águilas tienen en mente traer a un delantero para reforzar la ofensiva, pero este no competiría directamente con Henry. El refuerzo tendría que hacerse de un lugar en el once inicial compitiendo con el experimentado Oribe Peralta y con el colombiano Roger Martínez.

Henry inició el torneo marcando en la victoria frente al Atlas y después colaboró con un tanto en la goleada azulcrema ante los Tuzos del Pachuca. La “Bomba” volvió a ser clave con un gol para una victoria americanista en Copa, cuando le dieron la vuelta al Necaxa, 2-1.

Por lo pronto, el delantero meridano ha dicho que seguirá aprovechando las oportunidades que le brinde el “Piojo” Herrera, pues es la única forma de pelear por un lugar en el cuadro titular de las Águilas.

“No es parámetro”

El uruguayo Diego Alonso, entrenador de los Rayados, descartó ayer que un resultado favorable o adverso contra el América en su estadio defina si Monterrey es candidato al título.

“No lo tomo como parámetro, sino como una oportunidad para ganar tres puntos, nos enfrentamos dos buenos equipos en la fecha 4, seguiremos siendo animadores del torneo como en el pasado”, sostuvo Alonso en conferencia de prensa.

Enfrentar en casa al actual campeón del fútbol mexicano al principio de temporada solo servirá para sacar conclusiones hacia el futuro a los entrenadores, explicó el estratega de 43 años.

Caixinha desmiente

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, se desmarcó de tener lazos con promotores en la contratación de refuerzos extranjeros como su compatriota, el centrocampista Stephen Eustáquio.

La Máquina abre la jornada sabatina recibiendo a los Xolos de Tijuana, en punto de las 15 horas.

“Tengo las manos limpias, lo que he logrado y voy a seguir logrando en mi vida es producto de mi trabajo y de servir a las instituciones, no debo nada nadie y cuando uno no debe, no teme”, declaró Caixinha en la capital mexicana.— EFE