Henry valora a mexicanos de la MLS

Thierry Henry alaba el nivel que le dan a la Liga

Thierry Henry reconoció que los mexicanos en la MLS han levantado el nivel de la liga estadounidense, al fortalecerla con sus inversiones en talento tricolor y sudamericano.

Para el entrenador del Montreal Impact, el balompié norteamericano será beneficiado por la nueva estrategia de mercado, sin un límite de crecimiento.

“Los clubes compran jugadores de la Liga MX y tratan de conseguir otros de Europa, no tan veteranos. Eso no lo hacían cuando jugaba (en el Red Bulls de Nueva York). Buscaban futbolistas con contratos por vencer y al fin de sus carreras", comentó el francés en teleconferencia, por el covid-19.

“Ahora, los equipos consiguen a estos jóvenes de México, Argentina y de otros países. Es una señal de que la Liga evoluciona. Por eso vemos a talentos como Carlos Vela, quien puede seguir en Europa”, señaló.

Henry, de 42 años de edad, fue contratado en noviembre pasado por el Montreal Impact de la MLS. En cinco partidos, acumula una victoria, otra derrota y tres empates.

El galo, campeón del mundo con Francia en 1998, agregó que Javier Hernández es una figura dentro de la Liga estadounidense, a pesar de que en los primeros partidos que disputó —antes de la suspensión por el Covid-19—, no marcó goles.

“Chicharito” no necesita consejos, señala. Es simplemente un ajuste que debe tener y será exitoso.

“En cuanto tenga un tiempo de aclimatación, no tenga problemas. Cuando regresé a Europa, después de jugar aquí, me dijeron que era fácil y no es cierto. Uno debe adaptarse y entender a la MLS. Hay competencia, los viajes son largos, se juega en verano, con climas muy complicados. No es fácil llegar y jugar bien”, señaló.