Hernán Cristante es autocrítico tras el 0-0

Ariel Holan ya está harto de los malos arbitrajes

Toluca lleva seis juegos sin ganar, pero aún así está dentro de los cuatro primeros de la tabla general. Eso no quita que en el vestuario no estén felices y menos después de empatar sin goles con León.

“El plantel está jod..., pero está bien. No es normal que uses tres porteros en el torneo, ya desde ahí se ha dificultado, pero este plantel está con todas las ganas de ganar”, dijo el técnico del Toluca, Hernán Cristante.

En líneas generales “el equipo lo hizo bien. Hoy le di las gracias a los chicos porque la entrega de ellos es espectacular, y eso me deja tranquilo”.

Para asegurar su lugar entre los primeros cuatro, Toluca debe de ganarle al Puebla en la última jornada.

“Me encantaría el próximo partido salir a ganar para terminar en los primeros cuatro. Los chicos se lo merecen, pero si no se logra vamos a pelear”, dijo.

Ariel Holan, técnico de León, se dijo harto de los fallos arbitrales.

En el juego ante Toluca se marcó un pénalti a favor de los Esmeraldas, pero el VAR anuló la jugada.

“Ya son seis decisiones que nos afectan en algún sentido y no tiene explicación. Yo defendí la implementación del VAR, pero termina siendo la fiscalía de la injusticia. No sé cómo pasan la cámara, pero es algo que no se debe de dejar pasar y no quiero ir al inicio de campeonato donde hubo más polémicas”.