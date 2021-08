Hernández pide “transparencia”

“Chicharito” desea saber si existe un problema con él

En menos de un mes se cumplirán dos años de la última vez que el Javier Hernández se enfundó la playera de la Selección Nacional. No existe una postura oficial de por qué dejó de ser llamado al Tricolor, siendo una de las versiones que fue “vetado” por problemas extracancha.

A día de hoy, teniendo un rendimiento destacable en la MLS como jugador y capitán del Galaxy de Los Ángeles, “Chicharito” sigue sin saber las razones de su ausencia en los llamados de Gerardo Martino pues desconoce problemas con algún miembro del combinado verde, aunque si existieran, le gustaría que se lo dijeran de frente.

“A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo”, dijo el surgido de las fuerzas básicas de Chivas para ESPN.

“Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, así como yo también siempre lo he dicho, todo de frente”, indicó el máximo romperredes de la selección.

Uno de los señalados como artífice del “veto” es Guillermo Ochoa, quien es uno de los líderes del grupo, pero nadie ha querido hablar de si hay o no algún problema con Hernández.— EFE