Herrera, con confianza en remontar

El “Piojo” tiene un altercado con prensa purépecha

Tras la derrota en la ida, Miguel Herrera aspira a la perfección para que su escuadra pueda remontar el resultado frente a Morelia mañana.

El “Piojo” lamentó los fallos de las Águilas en la cancha del estadio Morelos, así como la expulsión de Jorge Sánchez, que complicó más el accionar de los suyos en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“La primera es amarilla y se equivoca, y la segunda es golpe con la cadera, pero hay que tomar consciencia que debemos rayar en lo perfecto, porque sufrimos esto”, señaló Miguel ante la prensa.

Se quejó por la falta de gol de su equipo en el primer encuentro ante los michoacanos, ya que una anotación en condición de visitante puede ser decisiva para hacer diferencia en la eliminatoria.

“Pega (no anotar), porque debimos haber aprovechado. Tuvimos tres en una jugada y no la pudimos meter, y ahora debemos buscar en casa hacer los goles”, indicó el estratega del América.

Además, el estratega americanista “explotó” contra la prensa purépecha.

Durante la conferencia, al ser cuestionado sobre la tarjeta roja que recibió su jugador, el “Piojo” expresó: “No me pregunten de eso, la verdad es que no condiciona, ¿quién te condiciona?, dilo tú porque luego lo digo yo y jo… con que hablo del árbitro, si vas a insultar mi inteligencia me paro y me voy”.

Quiere compromiso

Todavía sin una lista de altas y bajas definida y sin revelar cuántos jugadores o en qué posiciones buscará reforzarse, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, aún analiza quiénes se irán y pedirá responsabilidad para lo que se sumen al reto.

“No se trata de lo que me gustaría, es lo idóneo y es hacer un análisis profundo y detallado para tener con certeza quiénes son los que deberían salir y llegar, prefiero esperar para hacer un análisis con la directiva y tomar las decisiones”, dijo.

Síguenos en Google Noticias