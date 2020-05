Herrera definirá su plantilla al renovar

El “Piojo” confía en seguir como el técnico azulcrema

En el América aún no delínean lo que será la plantilla de cara al próximo Apertura 2020, debido a que el técnico Miguel Herrera y la cúpula continúan negociando la renovación del azulcrema.

Según el portal ESPN Digital, este tiene conocimiento que Herrera y la directiva encabezada por el presidente deportivo Santiago Baños han centrado sus reuniones exclusivamente en el tema de la continuidad, en un contrato que se espera sea por los próximos tres años.

Será a final de esta semana cuando puedan llagar a un acuerdo y ambas partes puedan estampar su firma en el nuevo contrato.

Posterior al mismo, se esperará que se sienten a platicar para analizar lo que será el tema de fichajes y posibles transferencias en la ventana de verano.

Herrera señaló a ESPN Digital que no puede hablar de fichajes o transferencias, ya que “estoy concentrado ahorita en lo mío. No puedo decidir nada, porque aún no sé si entrenaré a esta plantilla. Dame oportunidad de cerrar esta semana y luego podremos hablar”.

Sin refuerzos

En la Noria no esperan firmas, pero ya decidieron: se la jugarán con los mismos.

Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina cementera, señaló que la intención es conservar el mismo plantel que era líder hasta la fecha 10 del Clausura.

Con esto, Ordiales dijo que se abocarán solamente a renovar los contratos que estuvieran por terminarse.