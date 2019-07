Espera la confirmación

Herrera desea ya la firma de Gío con el América

Pese a que ya se da como un hecho la llegada de Giovani Dos Santos al América, el técnico Miguel Herrera señaló que al momento no le han avisado nada, por lo que le es imposible empezar a planear lo que puede aportar al equipo.

“No hay nada oficial. Todavía no hay nada oficial. Mientras a mí la directiva no me informe que hay algo oficial, pues no podemos anunciar nada ni decir nada”, dijo al final del entrenamiento azulcrema en Estados Unidos, en donde están preparando amistosos.

“Hay gestiones que Santiago (Baños) está viendo en México y cuando nos lo informen, pues podremos decirlo y siempre lo he dicho: mientras no haya cien por ciento de una situación, yo no puedo especular con lo que todavía no tengo claro”, apuntó el mexicano.

Asimismo, el “Piojo” explicó que no puede pensar qué rol va a desempeñar el ex jugador del Barcelona porque no le han confirmado nada. “Talento y calidad la tiene, pero vamos a esperar a que se haga oficial, si se hace, y poder decir que pertenece al club”, sentenció.

El campeón del mundo Sub-17 en Perú 2005 dejó de trabajar con el cuadro de la MLS desde marzo, por lo que buscó mantenerse en forma al entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Dos Santos ha jugado en el Barcelona, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal de España, además del Tottenham Hotspur e Ipswich Town de Inglaterra, así como en el Galatasaray turco.

Siempre en el Tricolor

Pese a que el América se llevaría a un Giovani dos Santos lejos de su mejor nivel, lo que sí presume el atacante mexicano es su experiencia a nivel selección. Prácticamente lo ha jugado todo como tricolor.

Con la selección mexicana, Gío, quien viene de jugar en el Galaxy, registra 107 juegos y 19 goles que han hecho vibrar a los fanáticos en torneos importantes. Con la mayor, Dos Santos ha disputado eliminatorias rumbo a los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, para después tener actividad en las tres justas más importantes de la FIFA.

También el atacante de 30 años de edad jugó las ediciones de Copa Confederaciones en 2013 y 2017.— EFE