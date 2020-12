Herrera, el favorito celeste

El “Piojo” tiene todo para dirigir al Cruz Azul

Miguel Herrera puede ser uno de los candidatos al banquillo del Cruz Azul pese a que él mismo confesó que la directiva encabezada por Jaime Ordiales no le ha llamado para hacerle una oferta formal. En entrevista con ESPN, el “Piojo” detalló que tomaría el reto de dirigir a la Máquina pese a que no hay nada formal.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen”, dijo el pasado miércoles.

Aquí las razones por las que, sí y no, Herrera puede ser una buena opción para los celestes.

Puntos a favor

Aguanta la presión. Acostumbrado a la presión diaria que vivió con América y a dar resultados inmediatos con un buen estilo de juego, el “Piojo” puede aguantar los 23 años que Cruz Azul lleva sin título y que eso no sea un factor en contra, puesto que estaría bien en el aspecto mental y no cargaría de preocupaciones a sus jugadores en la lucha por el tan ansiado título de Liga MX.

Acostumbrado a jugar instancias finales. Con la exigencia misma que vivió con las Águilas, Herrera tuvo que aprender a que si no clasificaba a la liguilla y accedía a semifinales era un torneo para el olvido, por lo que en Cruz Azul puede garantizar jugar estas instancias.

Sabe manejar grupos. Acostumbrado a una nómina alta y a lidiar con varios de los mejores futbolistas de la Liga MX, Herrera tiene un amplio margen de maniobra con el vestidor, por lo que manejar a los elementos de la Máquina no sería un problema.

Es ganador. Miguel Herrera está en la élite de los técnicos del América. El “Piojo” tiene más victorias en clásicos y más victorias (238) en la historia del club superando a José Antonio Roca. De esta forma, puede ser la llave de triunfo de la Liga MX para la Máquina.

Puntos en contra

Es temperamental. Si bien Herrera disminuyó los arranques que tiene en cuanto a su carácter, la directiva azulcrema se escudó, en el comunicado de su salida a sus actitudes fuera de la cancha como un factor por su despido. Aunque está acostumbrado a la presión, en la Máquina el ambiente es diferente y eso le puede jugar en contra.

Muy “americanista”. Si bien el “Piojo” es un profesional y se debe al club que lo contrate, está ligado de una manera muy estrecha al americanismo y su historia, por lo que la afición cementera puede no recibirlo de la mejor manera y esa presión puede influir en los resultados que tenga.