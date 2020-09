Herrera, molesto por jugar tres “Clásicos”

“Tenemos que ser perfectos para el sábado”: Vucetich

A Miguel Herrera no le gustó que al América se le encimaran los Clásicos.

El sábado las Águilas jugarán contra las Chivas, después vendrá Cruz Azul y enseguida Pumas, juegos de alta tensión.

El “Piojo”, en entrevista en un programa de YouTube, dijo que la Federación Mexicana de Fútbol (aunque realmente fue la Liga MX) debió de pensar mejor como programar estos juegos.

“La verdad es que no es posible que nos pongan tres juegos seguidos así. Chivas juega contra América y después tiene otro juego, cualquiera, su otro Clásico es contra Atlas, a nosotros nos ponen juegos de alta tensión, tres seguidos, contra los que se juegan todo contra nosotros. Para Pumas este es su Clásico, no tiene otro, Cruz Azul también, este es su Clásico, no tiene otro. Máxima tensión, nosotros siempre estamos bajo observación, siempre bajo la lupa”, aseguró el “Piojo”.

Llegan en mejor forma

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, reconoció que para ganar el Clásico al América, su equipo deberá rozar la perfección.

“Para ganarle al América tenemos que jugar de una forma perfecta. El trabajo colectivo ha sido espectacular, todos han adquirido más ritmo, más concentración y con esas armas esperamos tener un partido correcto”.