Higuera no quiso a Henry

Le pareció caro al directivo chiva lo que pedían por el yucateco

Ignacio Suárez, el “Francotirador” que generalmente da en el blanco con sus comentarios duros en el fútbol mexicano desde “Récord”, sacudió más a las Chivas Rayadas. Y es que al “Rebaño Sagrado” le sigue lloviendo.

¿El personaje de la trama? Henry Martín, el delantero de las Águilas que no deja de ser el hombre del momento en el balompié mexicano. ¿La historia? Cuando las Chivas no quisieron agarrar al delantero yucateco que el domingo les hizo ver su suerte marcándoles dos goles. No quisieron porque pagar 2.5 millones de dólares que pedían por su carta, era demasiado dinero, de acuerdo con esa columna.

En su más reciente columna, Suárez da cuenta de detalles de la vida de Henry, su trayectoria infantil y juvenil y la forma en que llegó al profesionalismo y cómo fue que aterrizó en América. Imágenes del archivo familiar de Henry, vídeos de sus partidos con Club Soccer y el debut con los Venados en el Ascenso. Y parte central de la trama es que Henry fue pretendido por Matías Almeyda, el argentino que entonces estaba a la cabeza de las Chivas. Pero José Luis Higuera, entonces presidente chiva, no lo aceptó, al considerarlo caro.

Aquí parte de lo que “Francotirador” escribe en “Récord” sobre ese caso:

“Rafa Puente Jr., que era dirigente de Chivas, preguntó por él, Heriberto Ramón Morales, que estaba en Atlas, también le dio seguimiento. Sin embargo, hubo alguien más astuto que les comió el mandado. En el draft, Jorge Hank ofreció 500 mil dólares por el 50 por ciento de su carta con opción a compra, la oferta fue irresistible por un jugador que era prácticamente amateur, con un solo año en la división de ascenso. De allí, se iría a Tijuana, el polo opuesto a lo que Henry había vivido en la tranquila Mérida. Había que ganarse un lugar y ahí la competencia sería de terror, estaba Pipa Benedetto, Alfredo “Chango” Moreno y Dayro Moreno. Una pieza fundamental para su adaptación e integración al grupo fue el venezolano Juan Arango, que lo adoptó como uno de los suyos, lo arropó y aconsejó.

El técnico era otro venezolano, César Farías, quien lo debutó. Rubén Omar Romano continuó con su formación y le dio sus primeros partidos como titular. Llegó después Miguel Herrera, que buscó consolidarlo y aunque no era un indiscutible, sus apariciones como titular eran constantes.

Desde entonces Matías Almeyda lo venía siguiendo y le llenaba el ojo, lo quería para Chivas y así se lo hizo saber a José Luis Higuera, quien preguntó por él a Jorge Hank. La cifra por su pase, en ese momento, superaba los dos millones de billetes verdes y variables, pero estaban cerca. En eso estaban cuando en marzo de 2016, en los cuartos de final de la Copa MX ante Necaxa, Henry Martín se tronó los ligamentos cruzados. Ocho meses estaría fuera y se cayó la llegada a los tapatíos que era inminente.

Faltándole solo dos meses más para regresar a las canchas, el “Pelado” Almeyda le vuelve a insistir a Higuera: “¡Quiero a Henry!” Herrera había dejado Xolos para regresar al América. La directiva rojiblanca reanuda las negociaciones con el equipo de Hank: no hay préstamo con opción como pretendían, es compra directa o nada. Empieza el estira y afloja y la cifra supera los 2.5 millones.

Sin embargo, el “Piojo” Herrera habla con la gente de Xolos y quiere llevarse todo un paquete: Emanuel Aguilera, Joe Corona y Henry Martín; ofrecen a Pablo Aguilar a cambio y dinero. El problema es que el yucateco tiene que ser vendido y ya hay una oferta de Chivas. Los de Chapultepec la suben, casi alcanzan los tres millones de verdes, pero Hank ha dado su palabra antes a Higuera: si Chivas iguala la oferta será del equipo de Vergara y no del de Azcárraga.

Al enterarse Almeyda hace un último intento, decide hablar con Henry para convencerlo: “Con Chivas tendrá la oportunidad de consolidarse. No competirá contra delanteros extranjeros”. Pero NO es decisión del jugador, es cuestión de dinero.

Cuando le informan a Higuera que tiene que igualar la oferta de América para quedarse con Henry, el dirigente tapatío es rotundo: NO está dispuesto a pagar tres millones de dólares por Henry. ¡Ni que estuviera loco!, les habría dicho el dirigente y da por cerrada la negociación ante la molestia del técnico argentino chiva.

Lo increíble del caso es que solo días después de que Higuera se negara a pagar tres millones por Henry Martín, que acumulaba 94 partidos jugados, 17 goles anotados con Xolos y con dos llamados a la selección mayor, de forma absurda y brutalmente sospechosa decide aceptar pagarle al Santos de Alejandro Irarragorri 5.9 millones de dólares por Ronaldo Cisneros, un joven jugador con apenas ocho partidos en la Primera División, que no había anotado un solo gol, ni dado una asistencia.

Si pagar casi seis millones de dólares por un novato como Cisneros le pareció una soberana estupidez o un negocio oculto de Higuera, no encontramos cómo calificar que además de pagar esa cifra exorbitante, en lugar de llegar a Chivas de inmediato, el jugador haya sido prestado al Zacatepec, curiosamente equipo que tenía al dirigente como copropietario.

Ronaldo Cisneros tenía un proceso con selecciones menores como muchos otros y sus mejores referencias serían, en ese momento, que en 2016 fue el líder de goleo de la categoría Sub 20 anotando en 10 ocasiones. Aun así, no había elementos sensatos para cerrar esa operación de inmediato y con semejante monto. Santos hizo el negocio de su vida y alguien se llevó una comisión brutal, sin duda alguna. En el Santos, Cisneros devengaba un salario de 50 mil pesos mensuales ¿Saben cuánto incremento su salario al llegar a Chivas? ¡Solo 10 mil pesos! Se chamaquearon a Ronaldo, un jugador de seis millones de dólares, que cobra menos que uno de la liga de ascenso. Saque usted sus conclusiones.

“No ¡Ni que estuviera loco! Que el América les pague eso”

José Luis Higuera

Expresidente de Chivas