Histórico triunfo de Pogacar

Roglic pierde el maillot amarillo en la última etapa

En un clímax increíble para el Tour de Francia, Tadej Pogacar aplastó a su compatriota esloveno Primoz Roglic en la última etapa antes del cierre de hoy en París, para arrebatarle la camiseta amarilla.

Un día antes de cumplir 22 años, y de convertirse en el ganador más joven de la posguerra en el Tour, Pogacar voló en la penúltima etapa, una prueba contrarreloj cuesta arriba, devorando la ventaja de 57 segundos que había hecho a Roglic verse imbatible antes del duelo

Igualmente impresionante: es el primer Tour de Pogacar.

Al final, no estuvo siquiera cerca. Pogacar fue sensacional, no solamente al quitarle la icónica camiseta amarilla a Roglic, sino también ganando la contrarreloj. Roglic apenas entró quinto, un minuto y 56 segundos detrás de su compatriota.

No desde los británicos Bradley Wiggins y Chris Froome finalizaron 1-2 en el Tour del 2012 una nación se ha llevado los dos primeros puestos.

Pero casi todo el mundo — incluyendo Pogacar — esperaba que fuese Roglic quien rodase a París con la camiseta amarilla, en ruta a convertirse en el primer esloveno en ganar la competencia. Roglic se había llevado la punta en la 9a etapa y la retuvo hasta ayer. Ahora está 59 segundos de Pogacar.

Solamente un gran percance — muy improbable — en la que es tradicionalmente una fácil etapa ceremonial a la capital antes del sprint final impediría que Pogacar remplace al campeón del 2019 Egan Bernal, que tenía 22 años, como el ganador más joven de la posguerra.

“No puedo esperar para cruzar la meta en París”, dijo Pogacar.

Remontada inesperada

El esloveno Tadej Pogacar, aseguró tras la etapa de ayer que no pensaba que podría ganar el Tour de Francia.

“Honestamente, no pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera”, dijo el ciclista de 21 años.

Pogacar, que se convierte en el ganador más joven desde la Segunda Guerra Mundial, aseguró que todavía no se cree su gesta.

“No me doy cuenta todavía, no lo voy a asumir pronto, me va a hacer falta tiempo. Estaba contento con la segunda plaza en la general y ahora me veo con el maillot amarillo, todavía no sé cómo ha sucedido”, confesó.

“Mi cabeza va a explotar, no puedo decir nada”, aseguró el esloveno, que ganó en La Planche des Belles Filles su tercera etapa de la edición, por delante de reputados especialistas de la lucha contra el crono como el holandés Tom Dumoulin, el australiano Richie Porte o el belga Wout van Aert.

Pogacar confesó que durante toda la ascensión en los seis últimos kilómetros no tenía referencias, porque las voces del público le impedían escuchar su pinganillo. “Me he centrado solamente en mi pedaleo y lo he dado todo en la carrera”, finalizó.

El paseo del ganador

El tradicional paseo por los Campos Elíseos de París tendrá en esta edición un histórico acento esloveno y servirá para ensalzar hoy a un joven corredor en vísperas de su cumpleaños 22, Tadej Pogacar.

El ganador más joven de la carrera, que sucederá en el palmarés al colombiano Egan Bernal, que lo ganó con 22 años y medio, podrá admirar su triunfo arrancado en la penúltima etapa a su compatriota Primoz Roglic.

En un terreno totalmente llano, pensado para el disfrute de los corredores, 122 kilómetros entre Mantes la Jolie y la capital, los ciclistas se harán las tradicionales fotos del último día.

Tras el prestigioso sprint que cerrará la edición vendrá un podio en el que Pogacar ocupará el primer puesto, y también se llevará el maillot de mejor joven y el de rey de la montaña.—EFE