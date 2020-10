Homenaje a la Uxmal-Muna

La edición 48, un recorrido solo de carácter amistoso

La pandemia de coronavirus hizo lo que dos huracanes no: posponer el legado competitivo de la tradicional Carrera Uxmal-Muna.

Pero la organización, a cargo de Víctor Maravé Canché, anunció que mañana domingo se llevará al cabo un homenaje con motivo del aniversario número 48 del evento atlético de mayor historia en Yucatán.

El tramo de 16 kilómetros que sale a las faldas del Castillo del Adivino en la Zona Arqueológica de Uxmal y termina en el centro de la villa de Muna, esta vez partirá del acceso al parador turístico para evitar riesgos de contagio de Covid-19, anunció Maravé Canché, quien, vestido con guayabera blanca, anunció que él hará el recorrido con 15 personas más, a lo mucho.

Durante un evento presencial en la cancha de usos múltiples del Gimnasio Polifuncional, informó que, “con toda tristeza, no podremos invitar a los grupos de corredores que año con año han dado vida a la tradicional prueba porque los protocolos sanitarios actuales así lo piden. Solo será un recorrido simbólico, con algunos vecinos de Muna y algunos invitados especiales, no más de veinte personas”, recalcó ayer.

“Pasaron dos huracanes, ‘Gilberto’ e ‘Isidoro’, y se llevaron muchas cosas, para esta época, pero la carrera se realizó en ambas ocasiones sin premios, motivada por los corredores. Esta vez no pudimos con el coronavirus. Ha sido algo muy fuerte que no se ha ido, es invisible y lo tenemos cerca. Y sí propició que no podamos competir”, agregó, ante la presencia de autoridades municipales y estatales y la reina de la carrera, Cindy Negrón Chay, coronada en el momento, entre cubrebocas, máscaras protectoras y sana distancia, como marcan los protocolos de salud.

El domingo, además, es 4 de octubre y se conmemora oficialmente el aniversario 145 de Muna como villa.

Esta prueba se realiza cada primer domingo de octubre y ya se hizo tradicional. “No habrá la fiesta que se arma año con año en el centro de Muna. Extrañaremos eso”, se expresó durante el evento, antes de presentar la playera oficial de la carrera.

La salida de la versión conmemorativa de la carrera será a las 7 de la mañana.— Gaspar Silveira