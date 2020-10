Houston sorprende y Tampa cumple

Los Astros alargan el calvario de Minnesota en playoff

Las Rayas de Tampa Bay cumplieron con su cometido: eliminaron rápido a los Azulejos de Toronto.

Los Gemelos de Minnesota… ¿Los Gemelos? Sí, también ellos cumplieron con un patrón que han seguido desde hace muchos años en series de postemporada.

Tampa Bay no tuvo mayores problemas para avanzar a las series divisionales de la Liga Americana, tras dar cuenta de los jóvenes Azulejos de Toronto, 8-2, haciendo válidos los pronósticos, no así los Gemelos, vencidos otra vez por unos increíbles Astros de Houston, 3-1. Minnesota, en una cadena de frustraciones que parecen no tener fin, fue eliminado por el equipo que tuvo peor desempeño entre los ocho clasificados a la postemporada en el Joven Circuito.

Carlos Correa disparó jonrón con dos outs para romper el empate en el séptimo inning y el pitcheo de Houston esculpió otra actuación dominante en el Target Field. Los Mellizos volvieron a naufragar, ahora con una cifra récord de 18 derrotas seguidas en los playoffs. Y Houston, estremecido por un escándalo de robos de señales antes de que la pandemia postergara y redujera la campaña, enseñó que es un equipo de postemporada. Ahora empacan maletas para Los Ángeles a jugar una serie divisional, ante Oakland o los Medias Blancas.

¿Qué dirán ahora?

“Sé que mucha gente está enojada. Sé que mucha gente no nos quiere aquí”, dijo Correa. “Pero, ¿qué van a decir ahora?”.

Los Gemelos quedaron 0-18 en la postemporada. No ganan desde un triunfo en el primer juego de un duelo divisional en la casa de los Yanquis el 5 de octubre de 2004, un total de siete series perdidas. Desde esa fecha, los Astros exhiben marca de 43-35 en los playoffs, victoriosos en 10 de 15 rondas, incluyendo tres presentaciones en la Serie Mundial.

En el Tropicana Field de San Petersburgo, Hunter Renfroe disparó un grand slam y las Rayas ganaron una serie de postemporada por primera ocasión en 12 años.

Renfroe consiguió el primer grand slam de Tampa Bay en la historia de los playoffs, como parte de un racimo de seis carreras en la segunda entrada. Tyler Glasnow se encargó a partir de entonces de que las Rayas conservaran la ventaja, al permitir dos carreras —un par de jonrones de Danny Jansen— a lo largo de seis innings.

Mike Zunino atizó cuadrangular de dos carreras ante el as Hyun Jin Ryu durante el gran inning de Tampa. El dominicano Manuel Margot y el cubano Randy Arozrena empujaron también sendas carreras y las Rayas avanzaron a la serie divisional, en la que chocarán contra los Yanquis de Nueva York o los Indios de Cleveland. Arozarena tuvo tres carreras producidas.