Hoy en Estados Unidos, día de puré, pavo, ensaladas y fútbol americano

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios años en el Día de Acción de Gracias los estadounidenses esperan ver en la mesa un pavo, ensaladas, puré y en el televisor mucho fútbol americano.

La historia cuenta que la tradición de las transmisiones de NFL en Día de acción de gracias comenzó en 1934 cuando el dueño de los Lions, George A. Richards quiso atraer más aficionados a sus partidos.

El plan funcionó, tanto que para el primer encuentro tuvieron que rechazar a cientos de personas que ya no consiguieron entrar al estadio. Richards no sólo era el dueño de la franquicia de la NFL, sino también una estación de radio afiliada a la NBC y llegó a un contrato con la NBC para mostrar sus juegos en televisión a través de 94 estaciones.

No inventaron el futbol en Acción de Gracias

Los Lions no inventaron el fútbol en Acción de Gracias, otros equipos lo habían hecho antes de manera esporádica, pero Detroit tenía un acuerdo de red que hasta estas fechas los distingue. Además de que los Lions, el pavo, el relleno y el puré de papas son básicos en el Día de Acción de Gracias, los Cowboys también son habituales en este día de celebración en Estados Unidos.

Su tradición comenzó en 1966 cuando el gerente general Tex Schramm se inscribió para jugar ese día para obtener más publicidad nacional. Al igual que los Lions, los Cowboys tuvieron multitudes récord en el Cotton Bowl. En 2006 se incluyó un partido en horario estelar (nocturno),que ha agregado más exposición de para la liga y ha aumentado las apariencias para el resto de la NFL en Acción de Gracias.

Un tercer encuentro

La NFL se dio cuenta que seis horas de fútbol americano no era suficiente y agregó un tercer encuentro. Este partido no está asignado a un equipo específico como sí sucede con Lions o Cowboys pase lo que pase. Aunque en México no celebramos el Día de Acción de Gracias, muchos aficionados a la NFL toman el día como un adelanto de Navidad, pero no es por otra cosa para sentarse y ver mucho football.

La acción comienza con los Bears visitando a los Lions a las 11:30 horas. Después de 25 años, los Bills regresan a un juego de Día de Gracias y lo hacen en una rivalidad clásica de los 90´ enfrentando a los Cowboys a las 15:30.

Por la noche Saints y Falcons se miden. Los tres partidos tienen implicaciones de postemporada no solo para los equipos que los juegan sino para muchos que estarán al pendiente de la televisión.