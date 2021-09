''Hoy no necesitamos a Gignac'': Miguel ''El Piojo'' Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varios tropezones, Miguel Herrera finalmente se toma un respiro ante el reciente triunfo de los Tigres. Ganaron y ganaron bien, sin pretextos, sin duda. Tal feliz está, que asegura que "hoy no necesitamos a Gignac".

"Me da gusto ver al equipo hacer bien las cosas. Debíamos esa contundencia. André [Gignac, quien no jugó] estaba cargado, salió a la banca por si se necesitaba, afortunadamente no fue así y le ganamos a un equipo que estaba siendo muy intenso, le quitamos la pelota… Hoy se hicieron bien las cosas en los dos tiempos".

Aclaró que el equipo felino, nunca mostró displicencia en partidos anteriores:

"Nunca hubo eso, era un equipo que no era muy intenso, se jugaba para atrás, generábamos peligro en nuestro arco. Estamos trabajando para generar, para que el equipo se vea bien, El primer tiempo manejamos totalmente la pelota y en el segundo hubo más resistencia, pero fuimos contundentes".

Destacó el gol de Carlos González y el pase de Leo Fernández:

"Carlos estaba jugando bien, sólo le faltaba concretar y lo hizo a pase de Leo. Está tranquilo, queremos poner a todos a punto, y es muy bueno que haya encontrado el gol, pero no echamos campanas al vuelo, nos falta mucho para seguir avanzando".

Tigres disfruta un ligero ascenso

Tigres subió al quinto lugar de la competencia, se puso cerca de su rival local, los Rayados: