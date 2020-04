Hugo no es enemigo

La rivalidad con La Volpe empezó hace ya 40 años

Ricardo La Volpe no considera a Hugo Sánchez como un enemigo. Simplemente, “pensamos distinto”, aseguró el extimonel argentino al anunciar su retirada como director técnico.

El comunicador José Ramón Fernández, escribió al respecto en Twitter: “La carrera de Ricardo Lavolpe tuvo más enemigos que amigos, típico de las trayectorias que intentan cambiar la forma de pensar y, en este caso, de jugar. Sus enemigos seguirán preguntándose ¿qué ganó? El resto, recordará su fútbol como uno de los mejores que se han visto en México”.

La respuesta de Lavolpe no se hizo esperar: “Saludos José Ramón; no considero que la palabra exacta sea enemigos. Una cosa es que tengas ideas distintas y otra es tener enemigos. Ni con Hugo Sánchez, con quien he tenido tantas polémicas lo considero un enemigo. Simplemente pensamos distinto”.

Hugo Sánchez fue un gran crítico de Ricardo La Volpe cuando éste fue seleccionador nacional, pero su rivalidad venía de lejos... de bastante lejos.

El origen pudo estar en el año 1979, cuando, fiel a su estilo, Hugo Sánchez endosó un gol de chilena al que era portero de los Potros del Atlante. Lavolpe, altanero como siempre, señaló al respecto que Hugo no le marcaría un gol así ni en 100 años. Ese mismo año, Hugo volvió a marcar un gol de chilena al cancerbero argentino.

En 1995 ya con Lavolpe como técnico y Hugo Sánchez apurando sus últimos años de futbolista profesional, se encontraron ambos en el Atlante. En una ocasión, Lavolpe tomó de la playera a Sánchez, quien cambió de equipo casi inmediatamente para jugar en Austria.

El destino quiso enfrentarlos nuevamente, pero esta vez en la carrera para ser seleccionador nacional de México para el Mundial de Alemania 2006. La ganó el argentino, convirtiendo casi de la mano al mexicano como su principal crítico.

Como técnicos, ambos se han enfrentado en cuatro ocasiones, con un saldo de una victoria por cada lado y dos empates. La última victoria se la llevó Lavolpe al ganar Toluca 4 a 1 a los Pumas comandados por Hugo.

Lavolpe tiene una efectividad de 48 por ciento a lo largo de los 27 torneos que ha dirigido en el fútbol mexicano. Sánchez, por su parte, tiene una efectividad del 52 por ciento en 12 torneos domésticos dirigidos.

Como jugador, Hugo logra el cetro con cinco pichichis en España aunque Ricardo Antonio fue campeón mundial con Argentina en 1978 como tercer portero.