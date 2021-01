Hugo Sánchez explica por qué no llegó a Cruz Azul, directivo lo desmiente

''Un año me bastaba para hacerlo campeón", asegura el Pentapichichi

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Hugo Sánchez declarara que la razón por la que no firmó como nuevo director técnico del Cruz Azul fue la reducción del sueldo ofrecido al 50 por ciento; Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, desmintió estos dichos.

"Nunca le dije que tomara al equipo por el 50 por ciento del sueldo, creo que malinterpretó las cosas", justificó Ordiales en entrevista a ESPN, citada por El Universal.

💣 DESMINTIÓ A HUGO SÁNCHEZ 💣



Exclusiva: Un adelanto de la charla de Jaime Ordiales con @fersch_4



El Director Deportivo del Cruz Azul fue categórico por las palabras que dio el 'Pentapichichi':



"En ningún momento le ofrecí el 50% de sueldo. Es mentira" #CentralFOX pic.twitter.com/JKlAiwSEAF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 5, 2021

"Hubo una situación que nos detuvo, algo que no les gustó a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, que me contestaron, ya no vamos con Hugo ni con nadie de un perfil alto, vamos con el plan B, con alguien que conozca a la institución" y así fue elegido Juan Reynoso.

Jaime Ordiales, sorprendido por las declaraciones de Sánchez

En la entrevista, se da entender que Sánchez habría pedido más dinero para los colaboradores que traía, algo que sacó del control a la directiva.

"Estoy sorprendido por lo que dijo Hugo, en ningún momento le ofrecí al equipo en esa circunstancias. Me extraña porque hablamos muy bien de futbol, pero mientras no haya un contrato firmado, pues no se puede dar nada por sentado".

No obstante, aclara que con Hugo nunca habló de dinero, "todo ese tema lo hablamos con su representante Gabriel Gerberoff".

"Un año me bastaba para hacer campeón al Cruz Azul": Hugo Sánchez

Por su parte, Sánchez confirmó en entrevista con David Faitelson que solo hacía falta una firma para convertirse en el DT de La Máquina.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira… (A mi) me ofrecieron un año (de contrato) y no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón”.

El hoy comentarista de ESPN dijo que, aunque lamenta que la contratación no se diera finalmente, no descarta una oportunidad en el futuro, pues acepta que sería "un reto muy bonito".