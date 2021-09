Humanos, antes que peloteros

Liddi, Ibarra y Negrín: sentimientos, aciertos y errores de personas comunes y corrientes

TIJUANA (Por Gaspar Silveira Malaver, enviado del Diario).— Cerca de la medianoche de aquí en la frontera, Alex Liddi entro al hotel sede de la concentración de los Leones con su hija cargada en brazos, dormida. Vestía el mismo pantaloncillo que tenía cuando, a eso de las 2 de la tarde, nos hizo una pregunta sobre otra pregunta.

Sentado al lado de Wálter Ibarra, su compañero segunda base, expresó: “Oiga, usted periodista de Mérida, ¿me podría decir por qué le preguntaron a Wálter sobre la pelota que se le cayó en el partido ante los Diablos? ¿Qué razón tuvo usted para preguntarle eso?”

Respuesta sencilla: queríamos que Wálter, el ser humano, nos respondiera lo que a final de cuentas nos respondió, dos días después de que un elevado aparentemente de rutina, no lo pudo atrapar y fue clave en una ofensiva que mandó adelante a los Diablos Rojos en el Juego 5 de la Serie de Campeonato. Wálter respondió ese día que, sumergido en un mar de confusiones inmediatas, regresaba al dogaut y le gritaron unos aficionados: “Wálter, no te preocupes, a la próxima”.

Ibarra, quien produjo al menos una carrera en cada juego de la serie ante los Diablos, se sintió arropado en ese momento en que a cualquiera se le pudo haber venido el mundo encima. “Nunca me abandonaron. Mis compañeros me apoyaron siempre. Pensé que me iban a rayar la madre, pero no fue así”.

Fue todo lo contrario. Ibarra salió adelante y sigue siendo factor clave para el paso a paso que llevan los Leones, ahora disputando la Serie del Rey.

“Cuando crees que te puedes ir abajo, siempre encuentras motivación”, dijo el nacido en Mocoro, Sinaloa, luego del primer juego de la gran final, el lunes en el Estadio Chevron. “Pero es importante mantener la calma”.

Eso fue lo que, en términos generales, llevaba la pregunta que nos lanzó Liddi, a manera muy seria de hacerla, pensando en las reacciones de los peloteros ante una circunstancia complicada como la que vivió Ibarra fildeando un elevado.

“¿Usted cree que nos gusta que suceda eso? Salimos todos los días a tratar de brindarnos al máximo. A veces la gente no tiene idea lo que se vive”, expresó el “Bambino” de San Remo, Italia, que rara vez se enfada, y generalmente trata de ser ecuánime.

Ibarra nos mostró, incluso, la marca que le dejó la pelota al golpearle cerca del pecho. “Para nada esto quiere decir que pretendemos justificar. Somos profesionales y nos preparamos para jugar al cien todos los días. Nadie quiere que le pase eso, menos en una situación tan especial como es una serie de playoff, en ese momento”.

Nos remontamos a la Serie Mundial de 1986, con el error tristemente célebre que cometió Bill Buckner que abrió paso a la dolorosa derrota de los Medias Rojas de Boston ante los luego campeones Mets de Nueva York.

Opinión, entonces, del reportero: “¿Lo recuerdan? Bucker era, a mi juicio, el mejor primera base defensivo de la época, y cometió ese error. ¿Ustedes creen que él quería cometerlo?”

Aun a estas fechas, Buckner sigue siendo vilipendiado por los rabiosos fanáticos de los Medias Rojas que no le perdonaron esa pifia en el Shea Stadium.

“Es que somos humanos. No somos máquinas”, expresa Liddi, ya más entrado a la plática. “A veces le critican a un pítcher abridor que llega a la séptima entrada ganando o metido en el partido, y por un descuido allí, pierde. Por un mal momento. ¿Y lo que hizo en las otras seis entradas no cuenta? Es triste que te vean así, por lo que hiciste mal en una entrada, cuando has hecho cosas buenas en el resto del partido”.

Lo ha manifestado igual Yoanner Negrín, precisamente en ese concepto: “La gente solo ve cuando ganamos, o siempre quiere que ganemos. El día que perdemos somos malos”. O como me dijo el “Asere” días atrás: “¿Usted comete un error y le despiden del periódico? No, le pueden llamar la atención, y va a tratar de no volver a cometerlo”.

Pero Ibarra hace otro señalamiento importante. “Nosotros, en esta pandemia, estamos jugando como profesionales a pesar de todas las complicaciones. Estamos lejos de nuestras familias, no hemos podido ver a nuestros papás, a veces se nos mueren familiares y no nos podemos despedir de ellos porque estamos lejos, y los protocolos nos impiden viajar a verlos o que ellos vengan a vernos. ¿Usted cómo cree que nos sentimos?”.

Las muchas expresiones de incertidumbre que surgieron a raíz de la pregunta de Liddi sobre el error de Ibarra dejan pie a muchas otras interrogantes sobre la persona, el ser humano, más allá del pelotero.

“Nunca —afirmó Liddi—, tratamos que esto sea una justificante. Somos profesionales, pero no perfectos”.

Profesionales que se visten de peloteros a las 2 de la tarde, antes de comer en el restaurante de un hotel o en el autobús camino a los estadios, lejos de casa, generalmente sin los suyos. Especialmente en estas épocas, es complicado que sus familias puedan estar con ellos.

A Liddi le tocó la fortuna de que le acompañe su familia en estos dos juegos en Tijuana. Y no es coba al italiano, pero hubieran visto lo emotivo de la imagen cuando entraba al hotel con su hija dormida sobre su hombro. Vestido con sus bombachos grises y medias oscuras, como cuando comenzamos esta plática, casi diez horas antes. Y, dicen los grandes maestros, todo mundo piensa que ser jugador de cualquier disciplina, es sencillo.

Ayer le vimos en el estadio antes del juego, mientras alistábamos temas en este “Cuaderno de Viaje” de más de 4 mil kilómetros de distancia. “Buena plática ayer. De seres humanos”.

Eso es el béisbol antes que todo. Una concentración de personas que son referentes de niños y jóvenes y que los adultos idolatran.