Ibarra sabe que los Leones deben ser protagonistas

Más responsabilidad

Wálter Ibarra se tomó con calma los bajones del año pasado, derivados de una lesión. Sabía que habría una buena oportunidad de regresar y ya está listo.

El sinaloense, quien será el torpedero titular de los Leones de Yucatan en 2019, tras ser el segunda base el año pasado, se dijo listo para estar en la expectante temporada que se avecina.

“Estar en las paradas cortas no es nuevo. Y estoy listo para volver allí”, dijo Ibarra, quien está entrenando en el “mini camp” que abrieron los melenudos en el Kukulcán con varios peloteros que serán eje clave en este año.

Ibarra tiene claro que las expectativas son altas en el equipo melenudo, un rival a vencer en la Liga Mexicana. “Y vamos a trabajar para estar en lo alto”.

En lo personal, no vio acción en la pelota invernal para quedar listo para el verano con los Leones. “Descansé y me ayudó mucho”, añadió Ibarra, quien usó un aparato especial ortopédico entre cintura y piernas para sus primeras visitas a la jaula de bateo.

Y por ello llegó con renovados bríos a Yucatán, una plaza que, del otro lado, dijo que le resulta positivo porque “estamos en una ciudad tranquila, en lo particular a mí me gusta por mi familia cuando viene de visita. Y claro si se pudiera me encantaría vivir aquí. Eso es un plus. La seguridad, tranquilidad y todo lo que tiene Yucatán”.— Gaspar Silveira