Iga Swiatek, de quedar fuera muy pronto a dominar

Iga Swiatek necesitó solo 71 minutos para despachar a Petra Martic con parciales corridos de 6-1 y 6-3, ayer en la segunda ronda del torneo de Indian Wells.

La última vez que Iga jugó el torneo fue en 2019, pero quedó eliminada en la ronda clasificatoria. Ahora es la segunda cabeza de serie y campeona del Abierto de Francia de 2020.

La polaca ganó nueve de los primeros 10 juegos contra Petra antes de que se rompiera dos veces y cayera 0-3 en el segundo set. Iga tomó aire y se recuperó para ganar los siguientes seis juegos y cerrar el partido.

“En 2019 no jugaba con tanta confianza, pero estoy muy feliz de que los tiempos hayan cambiado ahora”, dijo Iga. “En el segundo set perdí la concentración durante un juego y ella me rompió bastante rápido, así que supe Solo tenía que seguir adelante y no detenerme por segunda vez “.

En tanto, la cuarta sembrada del torneo, Elina Svitolina, venció 6-2 y 7-5 a Tereza Martineova.

Además, Anastasia Pavlyuchenkova, novena cabeza de serie, superó a Madison Keys por 6-3 y 6-1.

Por su parte, Simona Halep venció a Marta Kostyuk 7-6 (2) y 6-1 y Victoria Azarenka avanzó a costa de una lesión de Magda Linette, que dejó el partido cayendo 7-5 y 3-0.

Shelby Rogers derrotó a Kristina Kucova 6-2 y 6-2.

En la rama varonil, los estadounidenses Jenson Brooksby y Ernesto Escobedo ganaron sus partidos de primera ronda. Brooksby venció a Cem Ilkel 7-6 (5) y 6-4, y Escobedo derrotó a Holger Rune 6-4 y 6-1.— AP