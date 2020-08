CIUDAD DE MÉXICO.- El portero Iker Casillas, multiganador con Real Madrid, dijo hoy adiós de manera oficial al fútbol profesional.

El campeón del mundo con España en 2010 dejó las canchas hace poco más de un año, cuando sufrió un infarto en pleno entrenamiento con el Porto, pero ahora lo hizo oficial.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as", escribió en Twitter.

En su cuenta oficial, el portero publicó un largo comunicado, resumiendo su carrera y sus logros, agradeciendo a toda la gente que lo rodeó.

"Mi recorrido (por) el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas".

"En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena".

"He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: EL FÚTBOL".