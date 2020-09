Ilusión de Henry Martín: jugar con el Tri y en Europa

"Piensa hasta en lo imposible”

Si le fue posible llegar al profesionalismo, establecerse como un goleador reconocido, entonces, para Henry Martín Mex es posible pensar en ser llamado a la Selección Nacional y también jugar en Europa.

¿Cuál es la fórmula para alcanzar esas metas?

“Uno nunca debe de perder las esperanzas. Y debe trazarse metas”, dice el goleador del América, una sensación hoy en día en el fútbol profesional mexicano.

Siempre su papá, que fue un jugador de Primera Fuerza, les dijo a él y sus hermanos que hay que “pensar en grande, pensar hasta en lo imposible. Porque si no logras la meta, al menos llegaste más lejos que lo que podrías pensar”, admite el delantero de las Águilas, durante una interesante conversación telefónica con el Diario, de la que, además de esta entrega en esta página, en el portal www.yucatan.com.mx ofrecemos mayores detalles e imágenes.

Todo surgió a raíz de la actualización de una información de una entrevista que le hizo TUDN y difundió “Récord” sobre sus inicios, en los que destacaba en atletismo y fútbol, y tenía la duda en qué deporte quedarse. Prefirió el fútbol y hoy ve los resultados positivos.

Hace seis años, para estas fechas, publicamos en el Diario una entrevista que le hicimos en pleno vuelo a Ciudad de México. Él iba camino a Tijuana, con un par de cajas de bolitas de queso de las de Tere Cazola y su mochila de viajero. Nos habló, entonces, de “seguir soñando”. Cuando nos despedimos en el aeropuerto de Ciudad de México, prometió: “Voy a destacar”.

Henry sigue soñando, claro. Pero sus sueños los ha va haciendo realidad poco a poco. Triunfó con Tijuana y lo fichó el América, y con las Águilas lleva 38 goles en partidos oficiales.

“Creo que llegar a América no fue una casualidad. Habrá gente que pudo pensar en que llegaría y listo. Mis compañeros, que tengo bastantes y están desde que llegué, saben lo que me ha costado, lo que he trabajado, no es de la noche a la mañana, que llegue hoy, entre y suceda, que de casualidad pase. Esto es parte de un trabajo, constancia, dedicación, esfuerzo, sacrificio. Y ven que me está dando resultados, pero es porque me esfuerzo. Saben de las cosas que he dejado a un lado para entrenar, para mejorar”.

Su familia lo sabe. En el seno de los Martín Mex, con sus padres Daniel y Lupita y sus hermanos Daniel, Freddy y Cindy, y ahora con la que ha formado, los Martín Pech, con Gabriela, su esposa, y Jimena y Mauro, el bebé que llegó apenas hace tres meses pero que, por la pandemia de coronavirus, no ha podido disfrutar para nada. “¿Tú crees que eso es bonito? Claro que quisiera estar allá con ellos. Estaban aquí en México, pero se fueron a Yucatán con la familia. Aquí era un riesgo grande. Mejor no correrlo”.

El Covid-19 lo tuvo en ascuas por temor a contagios. Pero cuando los equipos reanudaron sus trabajos tuvo que integrarse y estar bajo el riesgo. Y las cosas han salido bien, al menos en lo deportivo. Lleva cinco goles, con actuaciones potentes que le han puesto en boca de todos. “La Bomba” yucateca está explotando cada que Miguel Herrera lo mete a la cancha y eso le aumenta sus bonos para ser llamado al Tri. “Me ilusiona mucho. En mi ‘top’ de metas, está ser llamado a la Selección. Y jugar en Europa. Tengo mucha fe en que puedo alcanzar la meta”.

Sabe, igual, que en América hay una gran lucha por la titularidad y que, en el caso de la Selección, para llenarle el ojo al “Tata” Martino hay que ser mejor entre los mejores. “La competencia es muy fuerte, tú sabes cómo es en América, siempre trayendo a los mejores refuerzos posibles. Y para el Tri, todos están poniendo lo máximo”.

Lo ha hecho. A base de trabajo, el menor de los Martín Mex hizo realidad el sueño de una familia donde el balón fue parte de la vida desde siempre, y para quien no existen imposibles, ni tampoco sacrificio que le impida ir adelante. Son los desafíos de la vida.— Gaspar Silveira Malaver