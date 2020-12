La impactante lesión de Callum Smith tras su derrota ante "Canelo" (vídeo)

MÉXICO.- Saúl “Canelo” Álvarez obtuvo una victoria por decisión unánime contra el británico Callum Smith, quien también terminó con una impactante lesión en su brazo izquierdo.

Luego de dar batalla durante 12 asaltos y de la decisión de los jueces, Smith recibió la una medalla del Consejo Mundial de Boxeo.

Los medios británicos no justificaron su derrota, pero sí destacaron el desgarro que sufrió en uno de sus músculos.

“Estoy devastado. Vine aquí para ganar. Sin excusas, estuvo muy bien”, fueron las declaraciones de Smith en DAZN sobre su derrota y el desempeño de “Canelo” dentro del cuadrilátero.

Por su parte, el entrevistador, Chris Mannix, comentó: “Callum no quiso poner una excusa en ese momento. Le doy crédito por eso, pero puedes ver el enrojecimiento en ese brazo”.

