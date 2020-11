Impiden a expareja de Diego Maradona darle el último adiós

Estuvieron juntos seis años y fue considerada una de las relaciones más sólidas -y escandalosas- de Diego Armando Maradona.

Sin embargo, Rocío Oliva no fue admitida dentro del grupo de allegados que tuvo acceso a la parte más íntima del velatorio para despedir al exfutbolista.

Si quería acceder, tenía que hacerlo como el resto de los ciudadanos, haciendo la fila.

Indignada y dolorida, la conductora de 30 años así lo hizo saber a los medios que fueron testigos de esa prohibición a las puertas de la famosa Casa Rosada.

Entre lágrimas y casi sin poder mediar palabras del disgusto, aseguró que no era justo lo que le estaban haciendo, que ella había sido su última pareja y tenía todo el derecho a estar allí.

¿Qué pasó para que se le impidiera el paso y no pudiera dar el último adiós a su gran amor?

Según profesionales de la información en Argentina, lo que hizo que la familia más directa del "Pelusa" no la quisiera allí fue la intervención de la conductora en un programa de televisión a pocas horas de su muerte.

Esa intervención llorando y devastada parece que no hizo ni pizca de gracia al entorno más cercano que decidió no darle acceso a ese último momento en cuerpo presente con "El 10".

"Fue bueno conmigo, con mi familia, humilde, solidario, con un corazón gigante, con ganas de vivir, así que tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón. Me amó mucho Diego, muchísimo me amó y eso me llena el alma", expresó desolada y a lágrima viva antes de acudir al velatorio.