Importante papel de la mujer en el Mundial

Fatma Al Nuaimi, vital de cara al Mundial de 2022

Fatma Al Nuaimi es “la mujer detrás del Mundial de Catar 2022”.

En el gran universo de la comunicación en el fútbol, caracterizado por el dominio masculino, Fatma es la Directora Ejecutiva de Comunicación de la próxima Copa del Mundo.

Fatma, señala en una entrevista, no es una improvisada y asegura que, afortunadamente al menos en su rubro, lo que importa es el talento y no el género.

“Es una señal de los tiempos que corren, no solo en Catar sino en todo el mundo, independientemente del sector. Ahora se busca a los mejores candidatos, en lugar del mejor candidato masculino, y me complace ser un ejemplo para los jóvenes y para las mujeres profesionales que quieran intentar entrar en la industria del deporte”, señaló Fatma.

“Mi progresión profesional ha sido gradual, además de natural. Después de terminar mi licenciatura y luego mi MBA, comencé a trabajar para el Consejo Supremo de Tecnología de la Información y la Comunicación, donde trabajé con personas fantásticas, incluida una de las primeras ministras de Catar, que sigue siendo uno de mis modelos a seguir en la actualidad. Más tarde me uní al Comité Supremo de Organización y Legado, la organización responsable de organizar Catar 2022, como Gerente Senior de Legado. Se me asignó la tarea de gestionar varios programas y planes para asegurar que el torneo deje un impacto positivo duradero en Catar y la región mucho después de que se haya jugado el último partido. Entre ellos, Challenge 22, nuestro premio regional a la innovación, y el Instituto Josoor, un centro académico de excelencia para profesionales de la industria de los grandes eventos. En 2017 pasé al departamento de Comunicación y me adentré en un tema y una industria que me apasionan. Somos la voz de Catar 2022, tenemos una gran responsabilidad, algo que me emociona mucho. Llevamos contando la historia del viaje de Catar hacia 2022 desde el 2 de diciembre de 2010. Durante los últimos cuatro años, he tenido el honor de liderar este departamento, trabajar con algunos de los profesionales con más talento del mundo y contar al mundo este emocionante proyecto. También me emociona empoderar a la próxima generación para que cumpla sus sueños y aspiraciones. Para mí, la clave del desarrollo y la realización profesional es la pasión, el compromiso y, por supuesto, el trabajo duro. Creo que ser mujer en la industria es una ventaja y una oportunidad para mostrar la diversidad de nuestra cultura y sociedad. Y aunque estoy orgullosa de representar a las mujeres árabes y asiáticas en el sector deportivo, creo que es un gran privilegio para cualquier persona de nuestro país o región contribuir a la realización de un proyecto único en la vida como este”.

El fútbol, un deporte que antes era exclusivamente para los varones, poco a poco abre todas sus áreas a las mujeres, algo que tienen que aprovechar para seguir inspirando a su género.

“En los últimos años, la incorporación de la mujer al mundo del deporte y el fútbol ha sido notable en todos los ámbitos posibles. El deporte está entrelazado con todos los sectores de la economía y la sociedad y por eso creo que es un paso orgánico y natural que las mujeres estén cada vez más presentes”, indicó Fatma. “Espero que sigamos viendo la progresión de las mujeres en la industria, ya sea en el campo jugando, arbitrando o en entidades que ayudan a organizar torneos y a gobernar el fútbol. Me llena de esperanza la tendencia que estamos viendo hoy, que denota una continua progresión ascendente de las mujeres en el fútbol”.

“El mejor de la historia”

Criticado por la forma en la que le dieron la sede, Catar no hace caso a las críticas y prefiere enfocarse en organizar el “mejor Mundial de toda la historia”.

“Queremos ser recordados como una Copa del Mundo innovadora, sostenible y transformadora, donde personas de todo el mundo vinieron a visitar Oriente Medio por primera vez y tuvieron experiencias verdaderamente memorables”, indicó Fatma.

“Siempre hemos dicho que será un torneo para la gente de la región y eso sigue siendo cierto hoy. Catar está a solo cuatro horas de vuelo de dos billones de personas y será un punto de contacto desde el cual los aficionados que nos visiten podrán explorar otros países de la región. Además, en la época en la que vivimos, Catar 2022 adquiere una relevancia aún mayor ya que es probable que sea la primera vez que el mundo pueda unirse tras la pandemia de Covid-19”.

Una ventaja de Catar, dice la directiva, es que sus distancias son reducidas, algo que hará más especial la siguiente Copa del Mundo.

“Esta será también la Copa Mundial más compacta de la era moderna. La distancia máxima entre dos estadios es de solo 75 kilómetros, lo que significa tiempos de viaje de no más de una hora entre sedes. Más allá de las ventajas que esto ofrece a los equipos para maximizar los períodos de descanso y entrenamiento y minimizar los viajes, también significa que todo el país será un gran festival futbolístico, con un ambiente eléctrico. Para los hinchas brinda una experiencia única en la vida de asistir a hasta a dos partidos en vivo por día”, dijo. La naturaleza compacta también significa que no habrá necesidad de vuelos internos o traslados largos en autobús para ver partidos, es solo un vuelo a Doha y luego desplazamientos cortos en transporte público a todos los estadios. Esta característica única del torneo contribuirá a que Catar cumpla con uno de sus principales objetivos estratégicos de sostenibilidad, que es ofrecer una Copa Mundial de la FIFA neutral en carbono, la primera en la historia.

La afición mexicana es una de las que mejor animan los Mundiales. Por eso, se les espera en gran número el siguiente año en Catar.

“Catar 2022 será una de las Copas Mundiales de la FIFA más singulares de la historia, lo que permitirá a los aficionados experimentar una nueva región y cultura y más fútbol en vivo que nunca. Para muchos, será la primera vez que viajen a esta parte del mundo y esperamos poder compartir nuestra cultura y tradiciones con personas de todos los rincones del planeta. La hospitalidad es también uno de los principios pilares de la cultura árabe y todo el país se está preparando para dar a los más de un millón de fans que esperamos que viajen aquí en 2022 una cálida bienvenida catarí”, señaló Fatma.

“Esperamos dar la bienvenida a tantos hinchas mexicanos como podamos en 2022 y sabemos que traerán su pasión única a la histórica Copa Mundial de la FIFA en Catar”, concluyó.— COLABORACIÓN DE PAOLA HERRERA