Inesperado tropiezo: 2-1

El Toluca deja ir la oportunidad de ser líder del Torneo Apertura 2021 al caer ante el San Luis

El delantero argentino Germán Berterame firmó un doblete y el Atlético de San Luis sorprendió al vencer anoche 2-1 al Toluca, por la décima fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Berterame puso al frente a los visitantes con un penal a los 24 minutos y luego agregó un tanto a los 38 para el San Luis, que ganó por segunda ocasión en sus últimos tres partidos.

Ahora, Berterame tiene ocho anotaciones y es líder en solitario entre los goleadores. Con ocho dianas, el argentino ya igualó su total de los últimos dos torneos en México combinados.

El delantero español Ian González descontó a los 44 por el Toluca, que luego de vencer al América el fin de semana pasado, perdió un partido a media semana ante Monterrey ahora con San Luis.

Los visitantes se pusieron al frente cuando el colombiano Óscar Venegas cometió una falta dentro del área sobre el argentino Andrés Vombergar y Berterame convirtió con tiro al costado izquierdo del portero Luis García.

San Luis amplió su ventaja en una jugada de transición rápida en la que Berterame tomó una pelota en medio campo enfiló hacia el área rival donde eludió a un zaguero y sacó un disparo rasante a mano derecha del portero García.

Antes del descanso, el brasileño Leonardo Coelho cometió falta dentro del área sobre el argentino Diego Rigonatto para un penal que el español González concretó por el centro de la portería defendida por el argentino Marcelo Barovero.

Toluca insisitió en la segunda mitad buscando el tanto del empate, pero hizo poco para inquietar con seriedad a Barovero. Su oportunidad más clara vino a los 81 con tiro de media distancia del argentino Rubens Sambueza que fue el travesaño.

Molesto con el árbitro

Al argentino Hernán Cristante le generó “bronca” el pénalti que le marcaron en contra al Toluca, según comentó en la rueda de prensa.

“Es una jugada extraña, para mí no hay penal. La cobraron desde arriba (VAR), esas cosas pasan, ya nos pasó con Luis García. Lo digo con todo el sentimiento de bronca porque no es la primera vez, pero nosotros tenemos que superar eso”, apuntó. “No puedo culpar al arbitraje, pero sí han sido quisquillosos. Nosotros no somos un equipo que golpea, pero da la sensación de que nos catalogan”.— AP