Influencer exhibe ''coqueteo'' del yucateco Henry Martín (vídeo)

Henry Martín al parecer aún no aterriza en México, pero su nombre ya es tendencia y no por su mérito olímpico, sino por ser exhibido por una influencer que lo tacha de ser un coqueto, a pesar de estar casado.

La tiktoker Sofía Silva Barragan, quien acumula más de 100 mil seguidores en dicha red social, compartió en un vídeo a través de sus historias de Instagram que se dio cuenta de que el delantero yucateco le había dado “like” a una imagen.

“Por si no lo saben yo soy fan fan del América (…) entonces yo entré en modo fan de: no manches, alguien que admiro me sigue y ve mis historias”, relató la joven, quien dice que al poco rato se dio cuenta de que tenía un mensaje del futbolista, pero él no se encuentra entre los 33 mil seguidores de su Instagram.