Influencia cubana en “Latin”

Seré campeón, afirma Espadas antes de pelear

MIAMI, Florida (Por Jorge Ebro, de El Nuevo Herald).— Elías Espadas es otro mexicano que decidió venir a Miami en busca de la influencia cubana. Considerado una figura que pudiera avanzar mucho en la división superwélter, será protagonista este viernes de la velada Got Talent de la empresa M&R Boxing Promotions, con sede en el Teatro “Manuel Artime”.

Nacido en Yucatán, Elias Nathaniel Espadas González (21-4, 15 KO) enfrentará a Marcus Willis con la idea de presentarse por primera vez en la Capital del Sol y dejar una buena impresión entre los fanáticos de aquí, que le conocen del gimnasio del profesor Jorge Rubio, pero nunca le han visto pelear en vivo y en directo.

Su presencia en Miami no es gratuita. Desde chico ha estado expuesto a la influencia del boxeo cubano mediante los entrenadores antillanos en su país y considera que las formas de ver y entender el boxeo de ambas naciones, cuando se combinan, forman una mezcla ganadora.

¿Cómo te describirías?

“Soy un boxeador mexicano que está luchando para cumplir el sueño de todo guerrero que es convertirse en campeón del mundo. Soy un hombre trabajador que me entrego ciento por ciento en este deporte para mejorar en todo lo posible y llegar lejos’’.

Peleas por un título regional en Miami...

“Ganarlo sería importante para mí, porque estoy viviendo en Miami. Aquí me siento en casa, siento que es una gran oportunidad para mi carrera. Le doy las gracias a mi empresa, Sky Boxing, que lo está dando todo para que yo avance. A M&R Boxing, que me da esta oportunidad, y a mis entrenadores. Voy a salir con el brazo en alto’’.

Con lo grande que es tu país en boxeo, ¿por qué vienes a Miami?

“Me gusta. Siempre he entrenado con gente cubana. Siempre me han dicho que la mezcla entre un cubano y un mexicano sería la clave perfecta. Siempre he tenido una gran amistad con los cubanos. Me gusta la manera de entrenar y me siento a gusto con Jorge Rubio, con Gustavo Trujillo y estoy tratando de aprovechar todo’’.

Entonces, conoces del boxeo cubano desde hace tiempo...

“Desde muy joven en México, cuando estuve con Julio Tarragó, entrenador cubano que me enseñó muchísimo. En el equipo nacional estuve con Eduardo Morera. Son gente que me ha ayudado y me gustó el estilo que ellos manejan y me quedé con ese hasta el día de hoy’’.

¿Cómo ves el camino a ser campeón del mundo?

“Voy a ser campeón de cualquier manera. No importa cuántas veces pierda, no importa lo que pase, yo voy a seguir contra viento y marea hasta llegar a lo más alto. El boxeo es un deporte complicado, pero si estás en él, tienes que estar de lleno para no quedarte en el camino. Mi familia, mis hijas. Estamos en un país que es muy bonito, pero que tampoco es fácil. Hay que echarle ganas, echar para adelante. Creo que con el boxeo mi familia y yo saldremos adelante y tendremos una vida mejor. También quiero ser un ejemplo para los muchachitos que están comenzando en México’’.

¿A quién querías imitar cuando chico?

“Óscar de la Hoya, Julio César Chávez, Erik “Terrible’’ Morales. Admiraba óscar por su estilo, a Chávez y a Morales por su valentía. Esa es otra mezcla que sería tremenda para cualquier boxeador’’.