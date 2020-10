Inquietud por la desaparición de un fideicomiso

El exboxeador Erick Morales, ahora diputado de Morena y quien votó por la desaparición de los fideicomisos, entre ellos el Fodepar, presentó una reserva (acto por el que los legisladores impugnan el contenido de un dictamen de reforma, expedición, derogación o abrogación de una ley, previo a su aprobación o rechazo en el pleno), donde propuso que los apoyos continúen, pero entregados a través de la Conade.

Esta fue aprobada.

En su discurso, Morales señaló: “Los apoyos continuarán, esa es la promesa del Presidente, para eso la Conade debe cambiar su normatividad. El dictamen de la Comisión de Presupuesto deja muy claro que los estímulos, los apoyos económicos y materiales, serán con cargo al presupuesto de la Conade.

Para que esto se dé, pidió que se cambiaran palabras claves en el texto: “Solo dice que serán “para los deportistas de alto rendimiento”. Pedimos su voto para no cerrar la puerta a los apoyos económicos de entrenadores, médicos y especialistas del deporte convencional y adaptado. Por eso proponemos que el texto refiera “para la práctica y desarrollo del deporte de alto rendimiento”.

En otra parte, apuntó: “proponemos establecer en el Reglamento de la Ley el proceso para otorgar beneficios a deportistas y que los criterios sean del conocimiento público. Además, que los resultados en competencias oficiales (sirvan) para definir montos y beneficios”.

Indicó que para el próximo año, la Conade recibirá 2,775 millones de pesos, “casi el mismo que se dispuso para este 2020”. Así el artículo queda redactado de la siguiente forma: “El procedimiento para el otorgamiento de los apoyos quedará establecido en el Reglamento correspondiente de la presente Ley, y deberá considerar, entre otros criterios, la opinión de expertos en las distintas disciplinas.”Los medallistas se dicen desprotegidos.

Entre la gente que quedará desprotegida con la desaparición del Fodepar están los medallistas olímpicos que recibían becas vitalicias por haber ganado un metal en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Hoy no sabe qué pasará con ellos, qué va a suceder con los apoyos que recibían. “Somos más de 180 beneficiados, la mayoría paralímpicos. Con las cantidades que se nos otorgan, que son las mismas desde hace 15 años, mucha gente alcanza a sobrevivir, es un apoyo realmente muy importante que no se puede perder”, dijo Daniel Bautista, presidente de Medallistas Olímpicos de México. Por el oro, los medallistas reciben mensualmente 13 mil pesos; por la plata se les da 11 mil 500 y por el bronce solamente 10 mil. Antes de la votación, “tuvimos charlas con diputados y senadores, desde hace seis meses, dando propuestas para que siga el apoyo para todos, atletas, equipo multidisciplinario y medallistas, pero hoy no hay acercamientos, no sabemos qué va a suceder, hay incertidumbre sobre si el Fodepar seguirá existiendo o no”.

Muestra inconformidad

La raquetbolista mexicana Paola Longoria lamentó la desaparición del Fodepar y mostró su inquietud por no saber cómo van a recibir ahora sus becas y apoyos económicos.

“Mi postura es que el haber desaparecido un fideicomiso que tenía bastantes años, es haber retrocedido en el deporte, yo creo que lejos de entender lo que era Fodepar, creo que a los Diputados les faltó entender que hay detrás de ese fondo y de cómo ayuda al atleta. Mi única solución es que, si ya lo extinguieron, ver la manera en como vamos a recibir nuestras becas mensuales, nuestro apoyo directo a torneos, a nuestro equipo multidisciplinario, porque eso es lo que era Fodepar, pagar becas, campamentos, torneos, concentraciones, pagarle a nuestro equipo, psicólogos, nutriólogos y preparadores. Eso es lo que ellos a veces no entienden”, dijo la atleta mexicana.

Longoria dijo que no ha sido postulada para el Premio Nacional del Deporte de este año, pero es algo que no le inquieta, ya que ganó este premio en los años 2010 y 2014, por lo que considera que es momento de que lo obtengan otros atletas.