Investigan al Cruz Azul

Bloquean cuentas de directivos por dudas financieras

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas personales de altos directivos de la Cooperativa Cruz Azul, propietaria del equipo de la Liga MX “por detectar movimientos inusuales en el sistema financiero”, informó el departamento ayer.

En un breve comunicado, la instancia de la Secretaría de Hacienda indicó que las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa y del Club Deportivo Cruz Azul “están libres con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas”.

Jorge Hernández, vocero de la cooperativa, afirmó que están en la mejor disposición de aportar a las autoridades todas las pruebas necesarias para deslindar a los directivos de cualquier acusación que se les haga.

También reconoció que las autoridades actúan como procede, pero consideró la denuncia como juego sucio de algunos socios suspendidos, ya que fue interpuesta por un particular. Su objetivo, añadió, es demostrar a todos los seguidores que Cruz Azul es una empresa absolutamente transparente, y como el club no es propiedad de una sola persona no aplicaría sacar al equipo de la Federación Mexicana de Futbol.

La Liga MX informó que no ha recibido ninguna información sobre la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Cruz Azul, pero que se mantendrá atenta.

“La Liga MX no ha recibido hasta el momento notificación o reporte alguno sobre investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera”, dio a conocer a través de un comunicado.

“Para la Presidencia de la Liga MX, y acorde al marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con la presunción de inocencia como una condición fundamental.

“La Presidencia se mantendrá atenta al desarrollo de las presuntas investigaciones difundidas en la prensa que pudieran ser relevantes para el desarrollo de la Liga MX y de sus integrantes”, agregó la misiva.

Además, subrayó su disposición a colaborar con las distintas autoridades, preservando siempre el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.

Hasta el 10 de junio

Los jugadores de Cruz Azul recibirán descanso hasta el 10 de junio, y luego comenzarán la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2020, planeación que está lista y que podría variar de acuerdo al semáforo epidemiológico o a la Liga MX.

Este semáforo podría cambiar de rojo a naranja el 15 de junio, y el equipo celeste comenzaría sus prácticas de acuerdo al protocolo de salud, aunque también esperan la notificación de la Liga MX para saber cuándo empezará el próximo certamen.

En el seno del equipo, habían manifestado que los jugadores no tendrían vacaciones, y que la siguiente semana comenzaría la pretemporada, pero ante la falta de una fecha establecida para volver y de un lugar donde se pueda trabajar con seguridad, cambió el plan.

“Nos vimos forzados a cambiar prácticamente ayer por no encontrar los escenarios adecuados; teníamos disponibilidad de los lugares, pero no nos daban las condiciones de seguridad que se requieren y preferimos cambiar. Dimos descanso al plantel hasta el 10 de junio”, afirmó Robert Dante Siboldi en conferencia virtual.

El entrenador también señaló que espera que pronto tengan noticias respecto a fechas, particularmente del semáforo, acerca del inicio del próximo torneo y dónde podrían entrenar. El 15 de junio comenzaría oficialmente el trabajo, y habría seis semanas de entrenamientos si el certamen comienza durante la última semana de julio.

“El 10 de junio todos deben estar en México para someterse a pruebas de coronavirus más sencillas, las necesarias para estar enterado de cómo llegan y poder entrenar alrededor del 15; eso, con las noticias con respecto al inicio del torneo, que no está confirmado”, añadió el estratega.

La primera semana de preparación trabajarían seis grupos de cuatro futbolistas; la segunda, tres de ocho jugadores y la tercera dos de 12, previo a integrarse al completo y estar así las últimas tres semanas. Entre medias habría partidos de preparación con la Sub 20 y el equipo de la Máquina de segunda división.

“Llegaremos con el tiempo justo y bien supuestamente para la última semana de julio; se puede alargar o acortar el tiempo de trabajo; creo que hay una reunión el miércoles de la Federación Mexicana de Fútbol y a partir de ahí seguimos con el plan o reajustaremos”.

Siboldi también señaló que esas últimas tres semanas serían suficientes para trabajar en lo táctico con todos los jugadores, quienes dieron negativo en las pruebas de coronavirus realizadas.

El estratega apuntó que tienen entre cuatro y seis escenarios posibles para entrenar si no pueden hacerlo en Ciudad de México por las medidas de higiene, pero ante lo complicado del tema por el semáforo, ha sido difícil definir uno.

“Es complicado el tema de definir el lugar; si en la ciudad no se puede, por eso buscamos otros posibles escenarios hasta que no se defina dónde podamos estar con respecto a lo que digan las autoridades de la salud”, concluyó.